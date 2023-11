Il grande trotto di casa all'ippodromo di Vinovo anche durante la settimana

Giusto il tempo di metabolizzare le emozioni che ha regalato la giornata del Gran Premio Orsi Mangelli con le conferme fra i 3 anni di Expo Wyse As ed Euphoria Bi, ma il trotto è già pronto per riprendere la sua corsa sulla pista di Vinovo.





Mercoledì 8 novembre i premi più ricchi saranno per i cavalli di 2 anni. Due corse dotato di 7.700 € di dotazione, una per non vincitori di 5.000€ e l’altra di 2.000€ in carriera, quindi per chi fino ad oggi ha mostrato talento ma senza successi, Nel premio Grecia al via saranno in cinque: favori per Flash Top, del team milanese Baroncini-Farolfi, reduce da buione prestazioni sulla pista de La Maura. Primo antagonista Fabio Bi, affidato da Edwin Lagas ad Andrea Guzzinati ma di proprietà di Mauro Biasuzzi (fresco vincitore del Mangelli Filly con Euphoria Bi).

Molto pià partecipato il premio Atene con 13 cavalli dietro le ali dell’autostart. Al palo scatterà Miss Lemonade ottima al debutto sulla pista torinese e affidata a Guzzinati. Si annuncia una bella sfida con Fedora Degli Dei, allieva di Fausto Barelli con Pietro Gubellini.





In mezzo alle sette corse in programma dalle 14:30 anche fra le quali una per i gentlemen impegnati con i 4 anni. Piace Decano che con Giovanni Bechis potrebbe finalmente staccare il biglietto vincente. Ma la favorita è Delise Tc con Simone Tinti insidiata da Dea Gso con Michele Bechis. Aperto fin dall'ora di pranzo, come al solito, il Ristorante panoramico “La Scuderia” all'interno dell'impianto e ingresso gratuito per tutti.