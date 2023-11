Chivasso: stanziati 11 mila euro in Buoni Sport

Fino al prossimo I dicembre, al Comune di Chivasso è possibile presentare domanda di partecipazione per l’assegnazione dei Buoni Sport.

Il contributo, finalizzato a coprire o sostenere le spese delle famiglie meno abbienti per le attività tenute dalle associazioni sportive dilettantistiche di Chivasso durante la stagione sportiva 2023/2024, può essere richiesto dai nuclei familiari residenti in città, i quali hanno figli a carico di età compresa tra i 6 e i 13 anni e dichiarino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente per minori inferiore o pari a 12 mila euro. I moduli, disponibili negli uffici dello Sportello Unico Polivalente o scaricabili on line, devono essere consegnati a mano al Sup o spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Sport, p.zza C.A. Dalla Chiesa 8, oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.chivasso.to.it.

L’avviso e i fondi per un ammontare complessivo di poco più di 11 mila euro sono stati approvati dalla Giunta Castello su proposta dell’assessore allo Sport Gianluca Vitale. Lo scorso anno, sono state 59 le domande presentate per la richiesta dei Buoni Sport.