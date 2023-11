ATP Finals nel segno della sicurezza, la prefettura aumenta l'attenzione per la situazione in Medio Oriente

Per la terza edizione delle ATP Finals aumenta la sicurezza in città, anche in seguito alla situazione internazionale. Lo ha spiegato il prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna a margine dell'incontro con le istituzioni. Maggiore attenzione sarà posta non solo nei luoghi chiave del torneo, come i campi del Circolo della Stampa o il Pala Alpitour, ma anche nelle aree più cruciali della città o presso luoghi sensibili come potenziali obiettivi ebraici.

"Torino - ha commentato Cafagna - si sta preparando con grande attenzione alla terza edizione delle ATP Finals, in un quadro di impegno da parte delle forze di polizia per tenere alti gli standard di sicurezza. Abbiamo grandi numeri di visitatori che arrivano da tutto il mondo e ci sono tennisti di rilievo internazionale. Questo sforzo attraverso dispostivi di vigilanza fissa e mobile con un impegno di centinaia di uomini. Il livello di attenzione è maggiore per il contesto internazionale e il rischio della minaccia negli eventi è più elevato: sia nell'area interessata all'evento che in tutta la città da tempo sono state attivate delle misure che riguardano in particolare obiettivi sensibili, penso a obiettivi ebraici israeliani ma anche di altri paesi. Sono stati aumentati i controlli all'ingresso, ci saranno i controlli delle borse e i metal detector, è aumentato il numero delle persone all'attività di security in particolare rispetto al passato".