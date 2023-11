La professione di arbitro e guardalinee senza distinzione di genere raccontata nell’App Sporters

L’App di Sporters sdogana la preparazione di una figura sportivo-professionale tracciando la rotta verso nuovi percorsi formativi: grazie alla masterclass con Manuela Nicolosi, arbitro e guardalinee pioniera nel settore, che descrive in 15 videolezioni come sia passata dalla semplice vocazione a calcare prati internazionali in qualità di giudice di gara per le grandi competizioni.

Ciò che prima si poteva solo immaginare ora è a portata di click, tramite un’applicazione che apre gratuitamente le porte ai meccanismi preparatori a un mondo prima ad appannaggio prettamente maschile. I contenuti che Sporters propone forniscono un’opportunità inedita e utile a tradurre la passione per questo sport in un lavoro. La professionista protagonista dello storytelling, Manuela Nicolosi, è stata la prima italiana ad arbitrare la Supercoppa UEFA maschile, la finale della Coppa del Mondo femminile FIFA, 2 Olimpiadi e La Ligue1 e, nei 15 episodi, racconta i momenti chiave che hanno contrassegnato la sua carriera. A partire dall’ispirazione da cui ha tratto le motivazioni più forti passando per ostacoli, pregiudizi e difficoltà fisiche e psicologiche, le soddisfazioni più grandi, la solitudine di chi si fa strada in un ambiente storicamente popolato dal solo genere maschile, per godere poi dell’affermazione della sua autorevolezza soprattutto all’estero.

E’ scesa a patti con la sindrome dell’impostore, snocciolando tratti rilevanti della sua storia come: “la prima volta in cui ho indossato la divisa per arbitrare, prima di accedere all’impianto, gli addetti alla sicurezza hanno chiesto all’autista se accompagnassi qualcuno, per cui ho risposto con fermezza che, se non fossi entrata io, non si sarebbe potuta disputare la partita”.

Non mancano i primi passi, i consigli sulla preparazione atletica, gli esami e le strutture a cui appoggiarsi per intraprendere questo percorso, nonché l’apprendimento dell’uso adeguato di strumenti tecnologici per ridurre il margine di errore - pur sempre presente ma anche fonte d’insegnamento quando si verifica -.

Manuela Nicolosi in questo format distribuisce i consigli per evitare alcune insidie e inserirsi con successo in questo settore passando dalle occasioni lavorative che si possono aprire a fine carriera.

La masterclass pone al centro l’empowerment femminile per gettare le basi di una nuova cultura sportiva che evidenzi i vantaggi di seguire le sue orme per la Next Gen. L’App di Sporters agisce proprio nell’ottica di occuparsi in generale dello sport in termini formativi attraverso uno strumento di digital edutainment che mira a trasferire la consapevolezza dell’importanza della salute fisica e mentale. E questo accade proprio nel momento storico piu’ alto per il diritto allo Sport, qual è stata l’approvazione unanime alla Camera della modifica all'art. 33 della Costituzione che ha introdotto il nuovo comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme», in cui viene pubblicata questa Masterclass su Sporters, perfetto e coerente esempio di democratizzazione di una professione sportiva. Dimostrazione concreta della necessità di aprire nuovi percorsi di orientamento professionale e inclusione sociale, in affiancamento alla pratica atletica proponendo un modello nuovo in cui i ragazzi possano riconoscersi e nel quale gli obiettivi guardano oltre alla salute e al benessere anche alla condivisione di valori e inclusività, spesso sottovalutati di fronte alla mera ricerca del risultato sportivo a tutti i costi.