Il Cus Torino festeggia l'Anno Accademico Sportivo 2023-2024 con oltre 22mila nuovi tesserati

Oltre 22 mila nuovi tesserati, 28 sezioni sportive e oltre 3.500 atleti tesserati a federazioni sportive. 220mila mq di impiantistica per 10 impianti sportivi. 3 milioni di visualizzazioni sul sito internet. Sono questi i numeri del Cus Torino , che questa mattina ha inaugurato l' Anno Accademico Sportivo 2023-2024 alla Cavallerizza Reale.

D'Elicio: "Sport elemento di attrazione"

" Sono sempre più convinto - ha commentato il presidente del Cus Torino Riccardo D'Elicio - che lo sport possa essere un elemento di attrazione: gli studenti scelgono le città anche in base ai servizi".

100 anni di Primo Nebiolo

Il 2023 è stato un anno di straordinaria importanza per il Centro Universitario Sportivo torinese: il 14 luglio è infatti stato l'anniversario dei 100 anni della nascita di Primo Nebiolo, storico presidente dell'ente ed inventore delle Universiadi. La sua figura verrà ricordata in un convegno internazionale a Roma nel prossimo novembre, alla presenza del Presidente del CONI nazionale Giovanni Malagò .

La Cus Card

La Cus Card, obbligatoria per accedere agli impianti e praticare attività sportiva, è gratis per gli universitari e costa 20 euro per gli altri. Permette inoltre di: iscriversi ai corsi, affittare campi (beach volley, calcio a 5, calcio a 7, tennis), accedere al circuito convenzioni. Nel Torinese sono dieci gli impianti sportivi del Cus.