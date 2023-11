La Juventus annuncia il nuovo attaccante: Mark Lenders

Una foto di Mark Lenders con dietro gli spalti dell'Allianz Stadium: è così che la Juventus ha annunciato questa mattina il suo nuovo attaccante. Per chi non lo conoscesse (ma c'è qualcuno che non lo conosce?), Lenders è protagonista-antagonista del cartone animato "Captain Tsubasa", o se preferite "Holly&Benji".

Dietro l'annuncio del suo acquisto, comparso sul sito ufficiale bianconero con un comunicato vero e proprio, c'è l'intenzione della Juventus di entrare nel ondo degli "anime", i cartoni animati/fumetti giapponesi.

Kojiro Hyuga, questo il nome in Giapponese di Mark Lenders, era già stato bianconero a inizio Anni Duemila: si tratta dunque di un ritorno sotto la Mole. "Il personaggio rappresenta un’opportunità per il Club di irrompere nel mondo degli anime - spiega Gianmarco Pino, Brand Manager Juventus – e dimostra ancora una volta come la Juventus sappia spingersi sempre oltre utilizzando nuovi linguaggi. Il progetto si inserisce di fatto in un percorso più ampio che mira a unire Juventus con il mondo dell'arte e della cultura, con l’obiettivo di coinvolgere sia i tifosi più nostalgici cresciuti con Kojiro Hyuga, aka Mark Lenders, come un’icona durante la propria infanzia, sia le nuove generazioni di Bianconeri in tutto il mondo che condividono la stessa passione per quelle storie che vengono dal passato, ma hanno un sapore contemporaneo".

Ad accompagnare la campagna una maglia speciale in edizione limitata disponibile online e nello Juventus Megastore di Torino, allestito con dei visual che permetteranno ai tifosi di rivivere l’atmosfera di “Holly&Benji”.