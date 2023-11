Il Lions Club distretto 108Ia3 lancia una nuova “Mission”: "Incontrare le proprie comunità"

Il Lions Club del Distretto 108Ia3 ha dato il via al progetto “Aiutiamo le nostre comunità”, un’iniziativa che prevede un’intensa attività di collaborazione con associazioni ed istituzioni locali.

Il Governatore Oscar Bielli ha attuato un programma di visite ai Lions di Piemonte e Liguria, che prevede una serie di incontri con sindaci, autorità religiose, operatori del mondo della scuola e della sanità. “Vogliamo, sempre più, avviare collaborazioni per poter dare il nostro contributo alla soluzione di piccoli e grandi problemi dei nostri comuni” afferma Bielli.

L’obiettivo è superare antichi stereotipi e diventare parte operativamente attiva delle nostre comunità. “Cose che abbiamo sempre fatto, ma che oggi vogliamo realizzare e comunicare per ‘uscire dal nostro recinto’ e vivere una solidarietà più ampia e condivisa”, aggiunge Bielli.

Il 18 novembre, i Lions collaboreranno con altre associazioni alla raccolta alimentare, e nel periodo pre-natalizio serviranno presso le mense locali.

Questa è una nuova sfida per i Lions, che in oltre 100 anni di vita hanno saputo guadagnarsi l’appellativo di “cavalieri dei non vedenti” per il grande impegno profuso grazie alla Banca degli Occhi, il centro addestramento cani guida, le vaccinazioni in Africa contro la cecità di fiume, e la prevenzione sulla ambliopia.

Con questa nuova “mission”, i Lions continuano a dimostrare il loro impegno nel servire le comunità locali, rafforzando il loro ruolo come pilastro della solidarietà e dell’assistenza sociale.

In allegato tutti i dettagli dell'iniziativa.