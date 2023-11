“Psoriasi? Affrontiamola insieme”: una giornata di screening gratuiti a Torino

Sabato 18 novembre a Torino le visite di screening gratuite su prenotazione dedicate a chi soffre di malattia psoriasica, nell’ambito della Campagna di screening sulla psoriasi “Psoriasi? Affrontiamola insieme”.

La Campagna di screening “Psoriasi? Affrontiamola insieme”, promossa da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie, ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i Centri ospedalieri di riferimento, in modo da facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione corretta della malattia.

Le visite si svolgeranno sabato 18 novembre, presso la Clinica Dermatologica della Città della Salute di Torino – Ospedale San Lazzaro (diretta dal professor Pietro Quaglino) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA CONTATTANDO IL CONTACT CENTER DEDICATO AL NUMERO 345 7686815 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 16.

“La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica complessa, immunomediata e con base genetica che non coinvolge soltanto la cute ma che può in alcuni casi associarsi a problemi sistemici e generare nei pazienti sconforto, rabbia, senso di insicurezza ed imbarazzo, con quindi gravi ripercussioni psicologiche. Per tale patologia non esiste una cura che possa portare ad una guarigione completa e definitiva – interviene il professor Quaglino - ma i pazienti, se seguiti in maniera corretta, possono convivere bene con questa malattia riducendo al minimo, se non azzerando, le manifestazioni cutanee e migliorando quindi la loro qualità di vita e l’impatto emotivo. Fortunatamente negli ultimi anni la ricerca scientifica ha portato gli specialisti ad avere a disposizione un ampio ventaglio di possibilità terapeutiche, che consente di poter controllare nella maggior parte dei casi in maniera ottimale, tutte le manifestazioni, cutanee e non, della psoriasi”.

“Lo screening è uno strumento di prevenzione, diagnosi e cura particolarmente efficace – afferma Valeria Corazza, Presidente APIAFCO - che consente a quanti soffrono di psoriasi di ricevere un parere medico specialistico soggettivo riguardo alla forma ed alla gravità della patologia, nonché al tipo di trattamento più idoneo. In maniera complementare, APIAFCO - Associazione di riferimento dei circa due milioni di persone (dei quali 500mila gravi) che soffrono di questa malattia – ne promuove i bisogni presso le istituzioni nazionali e regionali (primo fra tutti l’inserimento della patologia nel Piano nazionale della cronicità), garantendo nel contempo un’ampia e capillare azione di sostegno e psicoterapia ai propri iscritti, favorendone il benessere ed il raggiungimento di una più elevata qualità della vita. I referenti ed i volontari di APIAFCO saranno presenti presso i locali predisposti allo screening per fornire ogni informazione in proposito”.

La Campagna “Psoriasi? Affrontiamola insieme” è promossa da APIAFCO e realizzata grazie al contributo incondizionato di Abbvie.

Per ulteriori informazioni: www.screeningpsoriasi.it