Basket: per la Reale Mutua l'ostacolo più difficile, la capolista Trapani

Big match in arrivo per la Reale Mutua Torino . Dopo aver conquistato la vittoria contro Monferrato per agganciare Cantù al secondo posto in classifica, ora la squadra di coach Franco Ciani si appresta ad affrontare in trasferta la capolista Trapani Shark , leader del Girone Verde di Serie A2 Old Wild West con un bilancio attuale di sette vittorie e una sola sconfitta. L'appuntamento al Pala Shark è fissato per questo sabato 11 novembre alle ore 20.30, con diretta streaming su LNP Pass.

Una delle principali favorite per la conquista del titolo finale, nonché già vincitrice della Supercoppa LNP a inizio stagione, Trapani Shark presenta un roster di assoluto livello, in seguito ad una sessione di mercato estiva che ha portato alla costruzione di una squadra formata da giocatori che avevano un ruolo fondamentale nelle loro precedenti squadre di A2, oppure erano reduci da un'esperienza in una massima serie. La guida tecnica della squadra è affidata a coach Daniele Parente, confermato dalla nuova proprietà. La principale arma a disposizione di coach Parente è la combo guard americana JD Notae, ex stella a livello NCAA ad Arkansas, reduce da una stagione da protagonista in A1 greca e attuale miglior realizzatore del Girone Verde con 22.3 punti di media. Il playmaker titolare è Matteo Imbrò, regista della squadra che garantisce anche produzione a livello realizzativo (13.6 punti e 4 assist). In posizione di ala piccola c'è Pierpaolo Marini (10.8 punti a partita), anche lui tra gli attaccanti più pericolosi del nostro campionato. Il "4" titolare è Joseph Mobio, un atleta dinamico e duttile, protagonista della vittoria del campionato la scorsa stagione con la Vanoli Cremona. Sotto canestro c'è l'americano Chris Horton, ingaggiato dal club trapanese dopo esperienze in campionati di alto livello come l'A1 francese e la VTB League, un lungo verticale a protezione del proprio ferro (1.7 stoppate di media) e una minaccia ad alta quota nei pressi del canestro avversario. Anche la panchina di Trapani Shark è ricca di talento ed esperienza, a dimostrazione della profondità del roster di coach Parente. Il cambio del playmaker è Yancarlos Rodriguez, veterano di questo campionato. Marco Mollura e Andrea Renzi, gli unici giocatori confermati dall'ultima stagione, portano in campo tanta esperienza. Fabio Mian fa del tiro da fuori la sua arma principale (44.4% da tre finora). Rei Pullazi è un 4/5 carismatico ed esperto, titolare fisso in maglia Urania Milano la scorsa stagione, ora pronto a dare il suo contributo in uscita dalla panchina.