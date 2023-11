Uno scatto, una storia: Martine Franck

Martine Franck nacque ad Anversa, in Belgio, nella primavera del 1938. Fin dai primi anni della sua infanzia fu abituata ad espandere i suoi orizzonti e a interfacciarsi a nuove realtà: la sua famiglia visse per un determinato periodo a Londra, tuttavia, in seguito all’arruolamento del padre nell’esercito britannico, la fotografa dovette lasciare la capitale inglese insieme alla madre a al fratello, per scampare agli orrori della guerra e rifugiarsi negli Stati Uniti.