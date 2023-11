Abbiamo chiesto a ChatGPT se ci sarà un bull market per Bitcoin nel 2024

Il 2024 si prospetta come un anno di svolta per Bitcoin. Molti sono i progetti che gli ruotano intorno e le novità imminenti, gli sviluppi normativi, l'imminente halving e le condizioni macroeconomiche sono tra gli eventi che potrebbero influenzare un trend al rialzo l'anno prossimo. Il modello predittivo di AI, ChatGPT, ha evidenziato i primi due come fattori significativi che avranno ripercussioni sul token BTC, ma anche le decisioni politiche a livello macroeconomico potrebbero lasciare strascichi come nel 2021 hanno fatto con esiti opposti, l’acquisto di Tesla (ha acquistato 1,5 miliardi di dollari dell'asset e in seguito ha permesso pagamenti con esso) o la repressione della Cina (quando nel novembre 2021 le autorità cinesi hanno vietato tutte le operazioni che venivano effettuate con Bitcoin).

In questo momento l’interesse di BTC non è molto alto tra gli investitori, che cercano magari progetti nuovi con un margine di potenziale di crescita importante acquistando addirittura dalle prevendite, come vedremo in seguito . Anche le decisioni macroeconomiche incidono sul valore di BTC, è risaputo da tutti ormai che esiste un progetto di ETF BTC spot, progetto sponsorizzato da BlackRock, negli USA che aspetta l’approvazione.

Altri fattori che potrebbero influenzare l’andamento di Bitcoin sono eventuali eventi macroeconomici (probabili recessioni o decisioni di politica monetaria), sviluppi tecnologici, influenza dei media, manipolazione del mercato, adozione più ampia, speculazione e l'imminente halving, previsto per la primavera del 2024. Nel precedente halving l’aumento del prezzo di BTC era stato notevole, raggiungendo un massimo storico di quasi 70.000 dollari.

L'ultima volta che la popolarità di BTC è aumentata sostanzialmente è stata all'inizio di novembre 2021. Pochi giorni dopo, il prezzo dell'asset è esploso a circa 69.000 dollari, un livello che non ha più eguagliato. Molte sono le crypto “secondarie” legate all’andamento di BTC, alcune replicano l’indice della valuta principe, altri vogliono dare la possibilità agli investitori di acquistare bitcoin al prezzo originario, uno di questi è invece legato proprio alla previsione dell’approvazione dell’età di bitcoin negli USA: BTCETF

Un ETF è un fondo quotato in borsa che replica l’indice di un titolo, senza per forza possedere quel titolo. Un titolo del genere su Bitcoin è stato per anni un sogno dei sostenitori di Bitcoin. Addirittura BlackRock, uno dei colossi mondiali degli investimenti si è fatto promotore dell’approvazione di ETF Bitcoin, per rafforzare il mercato delle crypto che si prevede possa crescere ancora di miliardi di dollari.

Quello di BTCETF è un progetto che anticipa l’approvazione dell’ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti ed è strutturato in modo da premiare gli utenti man mano che le approvazioni dell’ETF avanzano.

Il progetto è appena stato lanciato in prevendita e in pochissimi giorni ha già superato i 240.000 dollari.

Questo nuovo token sfrutta il potenziale illimitato dell’imminente approvazione dell’ETF Bitcoin conventrandolo in un unico token.

Come abbiamo esaminato prima, al momento per gli investitori medi, i guadagni generati da Bitcoin, anche con un ETF, possono ammontare a 1-3 volte il suo prezzo attuale. Questo nuovo progetto invece ha più appeal anche per la sua bassa capitalizzazione di mercato. Al momento il costo del token è molto basso, parliamo di $ 0,005. Essendo legata al destino di Bitcoin (BTC) e alle previste approvazioni degli ETF da parte della SEC, un feed di notizie aggiorna gli investitori su tutte le ultime novità relative agli ETF su Bitcoin provenienti da tutto il mondo. Attraverso i canali social media, la possibilità di attivare le notifiche, l’aggiornamento è in tempo reale e a livello globale.

La roadmap del token Bitcoin ETF è legata agli eventi reali di Bitcoin. I token BTCETF vengono bruciati e i premi per lo staking aumentano al raggiungimento di ogni step di avanzamento di Bitcoin ETF. Il token ETF Bitcoin non è collegato ad alcun prodotto ETF Bitcoin che potrebbe entrare nel mercato. La tabella di marcia, tuttavia, corrisponde agli eventi reali che dovrebbero verificarsi nei mercati delle criptovalute. I costi di prevendita sono tenuti molto bassi per permettere a tutti di accedervi e creare una community forte e coesa. Il volume di trading totale del token raggiunge i 100 milioni di dollari, di cui il 5% sono stati già messi in burning. Dopo il lancio sul DEX infatti è previsto un meccanismo di burning sui token che ne riduce la fornitura, aumentando la scarsità. Circa il 25% dei token sono destinati a questo. Per acquistare token BTCETF si possono utilizzare ETH,BNB, USDT o la carta bancaria collegata a un cryptowallet.

