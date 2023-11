Inaugura con le foto inedite dell'ucraina Ira Lupu la prima winter school del Polo del '900

Con Polvere arriva al Polo del ‘900 la prima winter school dedicata al più tragico degli avvenimenti d'attualità, la guerra. Da mercoledì 15 a venerdì 17 novembre, tre giorni di workshop gratuiti affrontano l’argomento con storici, giornalisti, artisti. Tra gli ospiti Lorenzo Pregliasco, Fabio Levi, Stefano Tallia, Ira Lupu, la compagnia PEM. A questi workshop, già sold out e riservati ai primi 100 iscritti, si aggiungono gli eventi serali aperti al pubblico. LA MOSTRA Alle ore 18.30, l’artista visiva ucraina Ira Lupu presenta per la prima volta in Italia Time of the Phoenix. Un suggestivo e partecipato racconto per immagini dell’Ucraina in guerra, a cura di Ilaria Garofano, visitabile in Palazzo San Daniele fino al 20 dicembre. Esposta nell’autunno 2022 al Wembley Park di Londra, la mostra si presenta oggi arricchita da fotografie inedite, scattate nell’estate 2023. L’INCONTRO Nella serata del 16 novembre alle ore 18.30, invece, la parola passa a Nello Scavo, giornalista e reporter di guerra in dialogo con Letizia Tortello inviata a Kiev per La Stampa.

LO SPETTACOLO L'indomani (17 novembre), alle ore 19, il tema del conflitto va in scena, come studio site specific, con lo spettacolo Sette a Tebe della compagnia teatrale PEM (Potenziali Evocati Multimediali), regia di Gabriele Vacis nell’ambito della residenza della compagnia al Polo. Polvere si conclude con un ciclo di tre proiezioni cinematografiche sul tema della guerra in Ucraina, in collaborazione con Distretto Cinema (18 novembre, 1 dicembre, 14 dicembre).