Scudi di San Martino. Premiato Mattia Aguzzi, l'eroe che prese al volo la bimba dal balcone

Presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si è tenuta la 40esima edizione degli Scudi di San Martino, l’iniziativa voluta dall’omonimo Istituto che ogni anno, dal 1983, assegna dei riconoscimenti alle persone e gli enti che si sono distinti in particolari attività di solidarietà, altruismo e coraggio. La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che ha colpito la Toscana la settimana scorsa.

L’Istituto fiorentino è stato fondato 40 anni fa, tra gli altri, da Roberto Lupi. “Quando abbiamo fondato l’Istituto Scudi di San Martino - dichiara Lupi - non avremmo mai pensato che la nostra realtà sarebbe stata capace di acquisire questa importanza in Italia ed Europa. L’idea dell’Istituto mi è nata dopo aver partecipato ad un corso della Protezione Civile francese a Parigi. Pensai che fosse necessario trovare il modo migliore di celebrare coloro che si impegnano per il prossimo, serviva una cerimonia che facesse conoscere a tutti queste storie di solidarietà e coraggio.

In questi 40 anni abbiamo premiato tantissime persone e istituzioni: dai vigili del fuoco di Chernobyl e di New York (rispettivamente all’indomani del disastro nucleare del 1986 e degli attentati dell’11 settembre 2001) a Madre Teresa di Calcutta. Serviva un simbolo importante per festeggiare questo traguardo, per questo abbiamo voluto un annullo postale che è stato apposto sulla cartolina realizzata per la cerimonia di quest’anno”.

Una Commissione presieduta ogni anno da un’alta personalità, nel 2023 dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt, sceglie gli individui e gli enti da premiare con i Diplomi di Benemerenza, gli Scudi di Bronzo e d’Argento.

L’Istituto è dedicato al Santo simbolo di solidarietà e forza: San Martino di Tours. Il gesto di San Martino, rappresenta una delle più esaltanti immagini di solidarietà umana ed ha ispirato il Maestro Brandimarte, noto artista fiorentino definito “Il Secondo Cellini”, che ha coniato un prezioso calco con il quale furono e continuano ad essere forgiati gli scudi in argento raffiguranti l’immagine di San Martino a cavallo nell’atto di tagliare il proprio mantello per farne dono al povero bisognoso.

Altro momento significativo della cerimonia degli Scudi di San Martino è stato il passaggio del Calco con cui vengono realizzati i premi-scudi che ogni anno viene custodito da un ente diverso. Questa mattina il Calco è stato consegnato dal Prof. Giorgio Calcagnini, Magnifico Rettore dell’Università di Urbino, all’On. Fabio Massimo Castaldo già Vice Presidente del Parlamento Europeo che porterà il Calco presso il Parlamento Europeo.



Ogni anno viene scelto un artista che realizza una cartolina celebrativa dell’evento. Per il 2023 l'Istituto ha scelto il celebre designer e artista Luigi Serafini che ha realizzato una sua interpretazione di San Martino. Serafini ha collaborato con registi quali Franco Zeffirelli e Tim Burton ed è noto per aver messo appunto il Codex Seraphinianus (un vero e proprio linguaggio creato dall’artista). Durante la cerimonia è stato emesso un annullo filatelico creato apposta da Poste italiane per celebrare il 40esimo dell’Istituto, poi apposto sulla cartolina celebrativa disegnata da Serafini.

Sono stati premiati 22 esempi di altruismo tra singoli ed enti. Tra i premiati si segnalano il sindaco della città polacca di Przemysl Wojciech Bakun, la nave San Marco della Marina Militare, Mattia Aguzzi (il giovane torinese che ha salvato al volo un bambino caduto dal balcone della sua abitazione), Alessandro Dioni (16enne aretino che ha salvato un uomo da un arresto cardiaco) e Vito Bugliarello (che ha ricevuto un premio alla memoria, il 35enne siracusano ha perso la vita salvando delle persone che stavano affogando).

Numerose le autorità presenti: Luca Miliani, Presidente del Consiglio comunale fiorentino, Roberto Lupi, Presidente e fondatore dell’Istituto Scudi di San Martino, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare l'ammiraglio Enrico Credendino, il questore di Firenze Maurizio Auremma, il Generale di Corpo d'Armata (Aus. Rich.) Massimo Panizzi (Comandante dell’Istituto Geografico Militare), il Comandante della Scuola Marescialli di Firenze Pietro Oresta, il Console generale di Francia Guillaume Rousseau e Lucie Calderon Cressent (Presidente del Gran Premio Umanitario di Francia e delegata permanente dell’Unesco). Il torinese Mattia Aguzzi ha ricevuto lo Scudo d'Argento.

Motivazione:

Ha agito d'istinto e in una manciata di interminabili secondi ha salvato la vita di una bambina precipitata da un palazzo. Il protagonista del gesto è un impiegato di banca, un torinese di 37 anni, Mattia Aguzzi, che ha afferrato al volo una piccola caduta dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, quartiere Lingotto, a Torino. Sono circa le 10.50 quando la bimba scavalca la ringhiera del balcone e saliva sul cornicione. La scena viene vista da un ragazzo che è affacciato dal palazzo di fronte. Il giovane inizia a urlare disperato alle persone che sono in strada chiedendo aiuto. Tra queste c'è Aguzzi che vive nella zona e che sta andando a comprare il pane con la sua compagna. Le grida attirano l'attenzione della coppia che guarda in alto e vede la scena angosciante. La piccola precipita e a questo punto Mattia interviene. "Quando l'ho vista cadere mi sono messo sulla traiettoria, ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto per il meglio, l'ho bloccata attutendo il colpo e siamo caduti a terra entrambi". Mattia è in ginocchio sul marciapiede, in braccio ha la piccola che inizialmente non dà alcun segno di vita, ma poi inizia a piangere. "E' viva, è viva", ripetono Mattia e la fidanzata, e mentre la donna chiama i soccorsi, in strada scendono la mamma e il padre della bimba. Sono in stato di shock.