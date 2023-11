Le migliori crypto da mettere in staking

Lo staking è paragonabile agli interessi bancari o postali ottenuti dai conti deposito vincolati per immobilizzare il patrimonio tutto o in parte per un tot di tempo. Può essere un metodo utile per incrementare il portafoglio crypto e ottenere più guadagni. Sì tratta di un meccanismo innovativo per far fruttare le criptovalute.

Nello specifico, si tratta di immobilizzare i propri token e metterli a disposizione in cambio di monete digitali aggiuntive. Il meccanismo di proof-of-stake va ad arricchire quello che era il proof of work (la possibilità di mettere a disposizione le macchine per consentire d) ed è un sistema molto meno dispendioso che si basa sull’immobilizzazione delle cripto possedute per convalidare le transazioni.

Lo staking diventa quindi un modo per ridurre le commissioni di transazione sulla blockchain ed è supportato dai migliori exchange. Molti ecosistemi e criptovalute applicano oggi il sistema del Proof of Stake, in questo articolo analizziamo quelle che ci sembrano più interessanti.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è un nuovo progetto crypto che si basa sul concetto di minare bitcoin senza la necessità di possedere le infrastrutture necessarie, ma solo grazie alla loro condivisione (cloud mining).

Bitcoin Minetrix è un token innovativo che ha superato i tre milioni e mezzo di dollari di prevendita e si basa sull’ innovativo concetto di stake-to-mine.

L’APY attuale per i token messi in stake è del 188%, La prevendita vede ora un BTCMTX al costo di $0,0114. Le previsioni di crescita nelle prossime settimane sono del 10x quindi è da monitorare attentamente.

Gli utenti di Bitcoin Minetrix hanno solo bisogno di un portafoglio compatibile con Ethereum come MetaMask per acquistare e puntare token BTCMTX. Con lo staking BTCMTX è’ possibile guadagnare crediti token ERC-20 non negoziabili che devono essere bruciati in cambio della potenza di cloud mining BTC.

Meme Kombat

Meme Kombat si configura come un progetto innovativo, divertente e capace di catturare l’attenzione di un pubblico vario, in quanto riesce a unire in un unico token il mondo delle scommesse, quello degli investimenti e quello dei videogames.

Ha raccolto finora un milione e 300 mila dollari, consiste nel vedere simulati attraverso la realtà virtuale, dei combattimenti tra le meme Coin più conosciute su cui gli investitori possono scommettere.

Lo staking del token prevede un APY che attualmente è del 112%. Il periodo minimo di blocco è pari a 14 giorni e i token acquistati in presale vengono messi automaticamente in staking così da generare guadagni fin da subito. Per quanto riguarda la tokenomics, l’offerta totale è di 120 milioni di token. Di questi, il 50% verrà usato in prevendita , mentre per le vincite delle scommesse è stato allocato il 30%. Il restante 20% verrà diviso tra la liquidità DEX e le ricompense per la community.

Launchpad XYZ

Launchpad XYZ è nata con l’intento da parte degli sviluppatori di trovare nuovi strumenti da applicare al trading delle cripto e di individuarne i modelli. La prevendita ha quasi raggiunto i 2 milioni di dollari. Se si acquista il token in prevendita si ha diritto a un bonus aggiuntivo che in origine era il 20% adesso è calato al 10% sui token LPX acquistati.

Il fine ultimo della piattaforma è quello di creare un vero e proprio ecosistema che offra servizi a 360 gradi all’interno della blockchain. I token hanno un periodo di staking di almeno 90 giorni.

I token LPX forniranno agli investitori l’accesso a diversi segnali generati dall’IA, che li aiuteranno a individuare le migliori opportunità d’investimento.

Launchpad XYZ convoglia al suo interno l’AI e le criptovalute ad un prezzo conveniente. Ovviamente, in primo luogo è possibile accedere a ricompense cospicue che rendono questa opzione davvero competitiva rispetto ad altre crypto. Dopo aver avviato l’operazione, i reward saranno calcolati ogni giorno e distribuiti ogni settimana.

Lo staking è anche un mezzo per sentirsi utili e importanti p lo staking permette agli utenti di partecipare alla selezione dei progetti da lanciare, Infine, un altro vantaggio a cui è possibile accedere consiste in alcuni servizi esclusivi, come la possibilità di partecipare alle prevendite o alle aste dei progetti lanciati.