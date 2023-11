Atp Finals, i "Carota Boys" di Sinner: "Vogliamo vedere un'onda arancione per Jannik"

"Esordio migliore non poteva esserci: è stata una partita a senso unico". A parlare sono i Carota Boys, al termine della prima partita delle Atp Finals, dove il loro idolo Jannik Sinner si imposto per due set a zero su Stefanos Tsitsipas. E al Pala Alpitour il gruppo di ragazzi vestiti di arancione, originario di Revello nel Cuneese, è diventato a sua volta una celebrità, tra interviste e foto con i fan.