Atp Finals, Sinner: "Voglio andare più avanti possibile. Con Tsitsipas provato ad essere imprevedibile"

"So che posso giocare molto bene a tennis come oggi. Sono qua per fare parte del torneo, ma non solo: voglio andare più avanti possibile". Così Jannik Sinner al temine della prima partita delle Atp Finals 2023, dove si è imposto su Stefanos Tsitsipas per due set a zero. Sinner ha dominato praticamente tutto il match e lui stesso ammette di aver fatto una buona prestazione.