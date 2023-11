Al Cap10100, al via Vertebre, il festival musicale pensato per i giovani torinesi

Cap10100 ospiterà, giovedì 16 novembre, a partire dalle 20, la prima data di “Vertebre”, il festival musicale giovanile che parte dal basso e parla direttamente ai giovani di Torino. La line up vedrà susseguirsi sul palco quattro band torinesi: Eden4all, Millais Flower Honey, Spore e zYp per una serata di musica dal vivo.

La sessione musicale inizierà alle 21 con l’esibizione degli Eden4All, quartetto rock che fonde mondi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Alle 21.30 saliranno sul palco i Millais Flower Honey, band alternative/shoegaze nata a Torino nel 2019 che unisce le sonorità di fine anni 80 alla psichedelia. Alle 22.20 sarà il momento degli Spore con sonorità psych rock. Chiudono la line up di questa prima serata gli zYp, con sonorità che spaziano dal rock allo stoner per arrivare fino alla psichedelia e al blues.

Dopo la serata al Cap10100 “Vertebre” proseguirà con le esibizioni di altri artisti giovedì 23 novembre allo Spazio211, il 1° dicembre al Blah Blah, per chiudere mercoledì 22 dicembre all’Imbarchino.

L’ingresso alla serata è gratuito con offerta libera.

Per info: www.cap10100.com