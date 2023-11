Torino accoglie 4 talenti del tennis femminile ucraino: 10 mesi per diventare campionesse, lontane dalla guerra

In fuga dalla guerra

Tutto questo è l'iniziativa di "I Tennis Foundation for Ukrainian kids". Come spiega il presidente Simone Bongiovanni, "È stato difficile fare tutto questo, ma c'è stato un grande lavoro di squadra, in questi 5 anni che vuole valorizzare il talento e restituire un po' della fortuna che abbiamo avuto. Se riusciremo, in base ai fondi a disposizione, cercheremo di partecipare ad ancora più tornei. E cercheremo di estendere la borsa di studio anche in futuro".