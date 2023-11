Chivasso, nuovi colori per accompagnare i percorsi ciclopedonali del parco del Sabiuné

«Il progetto “Chivasso Bene Comune” – ha detto il sindaco Claudio Castello – conferma la sua valenza costituzionale di amministrazione condivisa, offrendo ai cittadini e alle associazioni opportunità concrete per presentare proposte di collaborazione su un particolare bene comune, con la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani».

«Ringrazio la Fand e il suo presidente per la capacità di interagire con l'amministrazione e con la città – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi -. La loro forza e intraprendenza possono essere da esempio per i cittadini».

Per la cura di aree verdi, la manutenzione di spazi urbani, la rigenerazione di quartieri e servizi di utilità sociale, associazioni o cittadini possono presentare nuove proposte allo Sportello per i beni comuni telefonicamente allo 0119115405 o via email all’indirizzo di posta elettronica: benicomuni@comune.chivasso.to.it .