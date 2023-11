Offerta esclusiva di ACE Money Transfer per gli indiani d'oltremare: 8 iPhone 14 Plus e trasferimenti a zero spese

Spendere 1649 sterline per un telefono vi sembra eccessivo? Ma come si può resistere alla classe di un iPhone? Non preoccupatevi, perché ACE Money Transfer offre una situazione vantaggiosa per gli espatriati indiani. Ogni volta che inviate denaro in India utilizzando ACE, avete la possibilità di vincere un lussuoso iPhone 14 Plus fino al 30 novembre 2023.

Nel mondo dei trasferimenti internazionali di denaro, ACE Money Transfer sta per cambiare le carte in tavola. ACE ha lanciato una campagna esclusiva pensata appositamente per gli espatriati indiani che vivono nel Regno Unito, in Europa, Canada, Australia e Svizzera. Questa campagna offre l'allettante opportunità di vincere uno degli 8 ricercatissimi dispositivi iPhone 14 Plus, oltre a un pacchetto di interessanti vantaggi. Scopriamo i dettagli di questa straordinaria offerta.

Campagna di trasferimento di denaro Grand ACE

Periodo della campagna: Dal 1° ottobre 2023 al 30 novembre 2023

Segnatevi il calendario perché questa opportunità di vincere è valida dal 1° ottobre 2023 al 30 novembre 2023. Ogni transazione effettuata durante questo periodo di tempo sarà conteggiata come una partecipazione separata.

Trasferimenti di denaro a costo zero: inviare amore senza spendere troppo

L'invio di denaro all'estero è spesso accompagnato da un frustrante onere di commissioni. Tuttavia, ACE Money Transfer sta ribaltando questo concetto. Per tutta la durata della campagna, ogni transazione verso l'India non comporta assolutamente alcuna spesa. Sì, avete letto bene: zero commissioni! Il vostro denaro duramente guadagnato arriverà a destinazione senza alcuna detrazione o spesa nascosta.

Vincere il popolare iPhone 14 Plus: un sogno che diventa realtà

Chi non ha mai sognato di possedere l'ultimo iPhone? ACE Money Transfer sta per trasformare questo sogno in realtà. Semplicemente partecipando alla campagna e inviando denaro in India, avrete la possibilità di vincere uno degli 8 dispositivi iPhone 14 Plus. Immaginate il piacere di possedere questo smartphone all'avanguardia con la cortesia di ACE Money Transfer.

Tassi di cambio competitivi: massimizzare il vostro valore

ACE Money Transfer si impegna a garantire che il vostro denaro arrivi più lontano. Grazie a tassi di cambio che resistono ai controlli, riceverete più rupie per ogni unità della vostra valuta. Questo garantirà ai vostri cari in India il massimo valore della vostra rimessa.

Transazioni comode e trasparenti e rimesse senza problemi grazie all'ACE

Dimenticate le lunghe procedure di rimessa. La piattaforma di ACE Money Transfer è stata progettata per soddisfare le vostre esigenze. Inviare denaro in India ora richiede solo pochi clic. Dite addio a scartoffie e lunghe code e inaugurate un'era di transazioni veloci e senza problemi.

Ammissibilità e partecipazione

Chi può partecipare?

Questa campagna esclusiva è aperta a tutti gli espatriati indiani che vivono nel Regno Unito, in Europa, Canada, Australia e Svizzera. Se rientrate in questa descrizione, siete già in corsa per vincere gli ambiti iPhone e gli entusiasmanti cesti regalo.

Come partecipare

Partecipare a un concorso non è mai stato così semplice. Non ci sono procedure aggiuntive da eseguire o moduli da compilare. Tutto ciò che dovete fare è seguire le seguenti linee guida.

Registratevi o accedete al vostro conto ACE Money Transfer.

Durante il periodo della campagna (dal 01-OTT-2023 al 30-OV-2023), inviate denaro in India.

Incrociate le dita e attendete i risultati del sorteggio. Più transazioni si effettuano, più alte sono le possibilità di vincita.

Trasparenza e fiducia

ACE crede fermamente nella trasparenza, per questo sottolinea l'importanza di leggere i termini e le condizioni della campagna. È fondamentale che comprendiate ogni dettaglio, quindi cliccate qui per accedere ai termini e alle condizioni, nonché al calendario dell'estrazione fortunata, direttamente da ACE Money Transfer.

ACE Money Transfer, il vostro partner di fiducia per le rimesse

In ACE Money Transfer, la fiducia e l'eccellenza fanno parte del patrimonio aziendale. L'azienda serve da anni la comunità indiana globale, comprendendo l'importanza cruciale delle vostre rimesse. Il suo impegno costante per rendere le vostre transazioni fluide e gratificanti rimane la sua priorità assoluta.

La gioia del regalo

Immaginate i sorrisi che potrete regalare ai vostri cari quando non solo invierete loro del denaro, ma li sorprenderete anche con un iPhone 14 Plus. ACE Money Transfer non si limita a inviare rimesse, ma dà valore alla creazione di momenti speciali e ricordi preziosi.

Il potere di zero commissioni

In un mondo in cui ogni centesimo conta, la campagna a zero spese testimonia la dedizione di ACE al vostro benessere finanziario. Senza spese nascoste, potete essere certi che ogni rupia inviata raggiungerà la vostra famiglia senza alcuna detrazione.

Il vostro denaro, il vostro controllo

Con ACE Money Transfer, siete voi al posto di comando. La piattaforma facile da usare vi dà il controllo completo sulle vostre transazioni. Potete monitorare i vostri trasferimenti, ricevere aggiornamenti istantanei e gestire i vostri fondi senza alcuno sforzo.

Oltre i confini geografici

Questa campagna non riguarda solo gli iPhone e le spese zero, ma anche la possibilità di colmare il divario tra voi e i vostri cari. Con ACE Money Transfer, la distanza diventa irrilevante perché il vostro denaro viaggia istantaneamente in India.

Celebrare la cultura

ACE comprende l'importanza delle celebrazioni culturali e dei festival. Con ACE Money Transfer, potete assicurarvi che la vostra famiglia abbia le risorse necessarie per celebrare questi momenti speciali, indipendentemente da dove vi troviate. ACE opera tutto l'anno, anche durante le festività governative.

La rete indiana globale

Unitevi ai milioni di utenti soddisfatti che hanno affidato ad ACE Money Transfer le loro rimesse. Con una presenza in 28 Paesi di invio e oltre 100 di ricezione, ACE mette in contatto la comunità indiana globale e la avvicina a casa.

La campagna esclusiva di ACE Money Transfer per gli indiani d'oltremare è un'occasione d'oro per far fruttare il vostro denaro e avere la possibilità di vincere un iPhone 14 Plus. Con zero commissioni, tassi competitivi e una piattaforma facile da usare, l'invio di denaro in India non è mai stato così allettante. Non perdete questa incredibile opportunità e partecipate oggi stesso per trasformare la vostra rimessa in un'esperienza gratificante con ACE Money Transfer. Potete iscrivervi gratuitamente.