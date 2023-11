All'ippodromo di Vinovo tutto pronto per il Gran Premio ANACT

Novembre è mese intenso all'Ippodromo di Vinovo e dopo il Gran Premio Orsi Mangelli è arrivato il momento di uno degli eventi più attesi nella lunga stagione del trotto. Sabato 18 novembre sarà la giornata del Gran Premio ANACT 2023. Un appuntamento dal senso profondo, ancora di più sulla pista torinese. Serve per celebrare l'ennesima stagione d'oro dell'allevamento italiano del trotto che ha saputo essere più forte di tutto e tutti. Da anni lo dimostra in tutto il mondo con risultati eccellenti e non è un caso se in nostri elementi migliori siano oggetto di aste a cifre importanti, perché gli stranieri sanno riconoscere la qualità.

Gli allevamenti piemontesi in generale, torinesi in particolare, al momento sono un vero traino per tutto il movimento, lo dicono i risultati delle piste. Ecco perché il ritorno all'Ippodromo do Vinovo del Gran Premio ANACT - Memorial Ubaldo La Porta, patrocinato ancora una volta dalla Città Metropolitana di Torino e dal Comune di Vinovo, servirà a celebrare allevatori, allenatori e driver italiani. Il programma pomeridiano, al via attorno alle 14.30, mette al centro le due corse dedicate ai puledri che sono il frutto concreto di tutta l'attività degli allevamenti. Dodici finalisti nei maschi e altrettanti nelle femmine che si sono qualificati nelle Batterie di Treviso, Firenze, Taranto e Follonica. Due corse di Gruppo 1 con una dotazione di 200.000€.

Protagonisti assoluti di una giornata che sarà anche la grande festa di fine anno degli Allevatori e per questo a premiare sarà presente il Presidente Roberto Toniatti.

Pronostici incerti ma ci proviamo. Nei maschi fari puntati sui due allievi di Baroncini, Fargo Wise As e Fil Ek, il primo con alle guide Pietro Gubellini e l’altro affidato ad Andrea Guzzinati. Fargo Wise As al suo attivo ha una sola corsa vincente in bello stile, mentre Fil Ek è attualmente imbattuto nelle tre uscite. In seconda fila l’allievo di Lorenzo Baldi, Fellow Wise As (10) interpretato dal suo proprietario Gennaro Riccio, anche lui con tre successi in sei uscite. Occhio ad Antonio Di Nardo in super forma, al via con Frankie Lj.

Nelle femmine con i primi tre numeri troviamo altrettante allieve di Alessandro Gocciadoro. Funny Giò, Filadonna e Foxylady. La prima con Ale in sulky, ha vinto tre delle quattro uscite, mentre le altre due sono imbattute. Su Filadonna salirà come al debutto sulla pista Gabriele Gelormini, mentre su Foxylady troveremo Federico Esposito. Sempre in prima fila Francy Caf, altra cavalla vincente del binomio Barelli-Gubellini. Sette le corse in tutto, in programma con un contorno speciale come la qualificazione del Palio Dei Proprietari. Bellissima corsa su due nastri del doppio km, con all’ultimo due soggetti qualitativi come Cardoso Dr e Coeur Joyeuse.

E come succede sempre a Vinovo, intorno sarà pieno di eventi. Durante le prime tre corse del pomeriggio, infatti saranno in bella mostra anche diversi stalloni presentati da tre centri di primissimo piano dell'area tra Torinese e Pinerolese. Sono Le Fontanette, Centro Equino Arcadia e Centro Equino delle Stelle. Una presenza di peso, selezionata anche grazie a Jacopo Brischetto che rappresenta gli allevatori piemontesi ed è vice presidente ANACT nazionale. Inoltre il debutto dell'Ambulanza Veterinaria che sarà un punto di riferimento importante d'ora in poi all'interno dell'impianto sia durante le giornate di corse che per tutta l'attività quotidiana del Centro di allenamento. Ad assicurare il servizio, Animal Rescue Team Italia Onlus: nata nel 2007 su iniziativa di un gruppo di Medici Veterinari ed amici amanti degli animali. Il servizio prevede la messa a disposizione dell’ambulanza cavalli, autorizzata per legge e idonea al soccorso oltre che al trasporto di cavalli incidentati o feriti, dentro e fuori l’ippodromo verso clinica veterinaria o verso le scuderie. La supervisione diretta sarà del dottore veterinario Matteo Galliani.

Inoltre previsti come sempre momenti di intrattenimento per il pubblico. Uno su tutti, lo spettacolo equestre con i cavalli spagnoli portati a Vinovo da Emilio De Martino: due bellissimi esemplari, reduci dal grande successo della Fiera Cavalli a Verona, omaggeranno il pubblico con la loro danza dopo la quinta corsa. E durante il pomeriggio saranno aperti i vari punti di ristorazione all'interno dell'ippodromo. Per chi desiderasse pranzare presso il nostro ristorante panoramico, è obbligatoria la prenotazione, chiamando al numero 345-7787032.

Ingresso libero e gratuito per tutti, come sempre, in attesa di concludere degnamente la stagione. Il trotto infatti tornerà ancora sempre di mercoledì il 22 e 29 novembre, così come il 6 e 13 dicembre.