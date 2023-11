Balzo del 540% per le azioni di Grayscale Chainlink Trust, ma gli investitori attendono ancora la SEC

Le azioni di Grayscale Chainlink Trust stanno attirando l'attenzione degli investitori poiché vengono negoziate al di sopra del prezzo spot di LINK, la criptovaluta di Chainlink, circa il 200%.

Il Grayscale Chainlink Trust (GLNK) è stato introdotto nel maggio del 2022 come un prodotto regolamentato, offrendo agli investitori negli Stati Uniti l'opportunità di ottenere un’esposizione a LINK. Da allora, il prodotto ha guadagnato notevole interesse, con un valore totale degli asset sotto gestione attualmente stimato di 3,9 milioni di dollari.

Al momento della stesura di questo articolo, le azioni di GLNK sono negoziate a 39 dollari, il che rappresenta un premio notevole rispetto al valore di mercato di 12,51 dollari del token LINK di Chainlink. Questa discrepanza indica che il valore di GLNK è tre volte superiore rispetto ai suoi asset sottostanti.

L'ambasciatore della community di Chainlink, ChainLinkGod, ha segnalato per la prima volta l'aumento di questo premio tramite la piattaforma di social media X. All'inizio dell'anno LINK e GLNK erano in linea, ma a marzo è emersa una differenza che ha continuato a crescere mese dopo mese.

Questo fenomeno è attribuito all'aumento dell'adozione di Chainlink e all'utilizzo del suo Protocollo di Interoperabilità Cross-Chain (CCIP) da parte di aziende tradizionali di rilievo, come il gigante sudcoreano dei videogiochi Wemade e la rete globale di messaggistica finanziaria Swift.

L'andamento dei prezzi di GLNK è stato eccezionale, registrando un aumento del 250% negli ultimi sei mesi e quasi il 540% anno su anno, secondo i dati di Tradingview.

Tuttavia, è importante notare che, come altri Trust di Grayscale, le azioni di GLNK non possono essere riscattate per l'attività sottostante. Gli investitori possono uscire dalla loro posizione solo vendendo le azioni a terzi.

In un contesto in cui la community crypto osserva con attenzione questi sviluppi, il prezzo di GLNK rispetto a quello spot di LINK suggerisce un crescente interesse degli investitori per questa forma di esposizione attraverso prodotti finanziari regolamentati.

