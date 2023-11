Come risparmiare energia elettrica in bolletta

Per cercare di contrastare gli effetti dati dal mancato rispetto ambientale, ma anche per fare economia interna, sono stati diffusi dei metodi per risparmiare energia elettrica in bolletta. Ridurre le spese domestiche è un obiettivo condiviso per ragioni legate alla sostenibilità e al rincaro dei costi, due questioni attuali a cui porre rimedio nel nostro piccolo. All’interno del proprio ambiente domestico, si possono apportare dei piccoli accorgimenti per andare incontro alla riduzione del consumo energetico, risparmiando consistentemente sulla bolletta mensile di luce e gas: per saperne di più, ecco come fare.

Analisi tramite audit energetico domestico: in cosa consiste?

Prima di tutto, per poter cominciare seriamente a risparmiare energia elettrica in bolletta, è necessario avvalersi di un’analisi tramite audit energetico domestico. In cosa consiste? Si tratta a tutti gli effetti di una panoramica molto minuziosa circa le fonti di energia utilizzate in casa, quando e come ciò avviene. Si potrebbe realizzare quest’operazione tramite la lettura di alcune bollette passate o facendo un check generale sugli elettrodomestici. Chiaramente, ci si può anche affidare a un professionista del settore, così da ottenere un’analisi accurata. In tal modo, si può stilare al meglio una strategia per ottimizzare l’efficienza energetica.

Illuminazione a LED

L’illuminazione va gestita al meglio per risparmiare energia, e quindi non bisogna assolutamente lasciare accese le luci o in funzione i dispositivi elettronici, altrimenti i costi mensili appariranno elevati. Inoltre, un buon modo per ottenere la tanto desiderata efficienza energetica, consiste nella sostituzione delle tradizionali lampadine con quelle a LED, le quali consentono di risparmiare notevolmente senza rinunciare alla qualità d’illuminazione.

Elettrodomestici a basso consumo energetico

Per poter andare incontro a dei parametri bassi circa il consumo energetico, ci si può avvalere dell’acquisto e del conseguente utilizzo di appositi elettrodomestici. Esistono dei modelli etichettati ENERGY STAR, progettati ad hoc per assicurare prestazioni ottimali pur riducendo l’impatto ambientale ed energetico. Il consiglio è di utilizzare qualunque elettrodomestico soltanto quando presenta una carica completa.

Scegliere un fornitore di energia

Per avere l’energia in casa, c’è bisogno di sottoscrivere un contratto con un fornitore dedicato, il quale mette a disposizione dei clienti delle offerte relative alla fornitura di luce e gas. Nel mercato attuale è importante riuscire a individuare dei pacchetti con piani tariffari più flessibili, magari puntando su clausole come un minor apporto in termini di costo-consumo durante le ore notturne. Il contratto energetico in questione potrebbe consentire di usufruire di svariate promozioni, senza rinunciare alla qualità promessa e di cui si ha bisogno. Per effettuare la miglior scelta possibile nell’ambito, si potrebbe risparmiare facendo un confronto delle tariffe gas e luce.

Isolamento termico

Siccome le perdite termiche che avvengono tramite le fessure di porte e finestre contribuiscono all’incremento delle spese, è bene adottare delle contromisure a riguardo. Innanzitutto, si devono utilizzare dei materiali sigillanti o isolanti per ottenere l’ideale conservazione della temperatura, installando anche tende e tapparelle per bloccare il calore esterno o per trattenere quello interno, a seconda della stagione in cui ci si trova. Raggiungendo degli ottimi livelli di isolamento termico in casa, si può talvolta evitare di accendere il sistema di riscaldamento o di raffreddamento, risparmiando notevolmente sulle bollette mensili.

Termostato programmabile

Con un termostato programmabile si ha l’opportunità di regolare da remoto e in automatico la temperatura di casa. Ciò implica un regolare e personale programma finalizzato al risparmio energetico, poiché si può abbassare la temperatura quando non si è in casa o durante le ore notturne.

Installazione di pannelli solari

Se si opta per l’installazione di pannelli solari, è bene sapere che inizialmente l’investimento da elargire è importante, ma a lungo termine se ne raccolgono i risultati. Infatti, è grazie a questi moderni dispositivi che si può risparmiare parecchio sulla bolletta energetica, poiché i pannelli solari sono in grado di generare da sé l’energia, contando semplicemente sulla presenza del sole. Tramite redditi e iniziative statali, alla popolazione viene dato sostegno economico per investire sulla suddetta soluzione sostenibile.