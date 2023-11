Piemonte, taglio degli alberi lungo la strada statale 10 “Padana Inferiore”

Anas ha programmato la bonifica straordinaria delle pendici di propria competenza tramite il taglio degli alberi prospicienti la strada statale 10 “Padana Inferiore” tra l’inizio di competenza Anas all’altezza di Mongreno (km 7,870) e l’incrocio semaforico con Via Valle Balbiana a Pino Torinese (km 11,200). I lavori sono necessari per elevare il livello di sicurezza sulla statale.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni in piena sicurezza, durante le lavorazioni il tratto sarà chiuso al traffico. Come condiviso con gli Amministratori locali, la prima parte degli interventi sarà eseguita tra mercoledì 22 novembre e giovedì 7 dicembre nella sola fascia oraria 9:00 – 17:00, con circolazione garantita per i residenti di Via Mongreno e Via Sassi e per i mezzi di soccorso. Durante il fine settimana il cantiere sarà sospeso e sarà ripristinato il traffico senza limitazioni in entrambe le direzioni.

Il 1° dicembre è inoltre previsto un confronto tra Anas e gli Amministratori locali per verificare in maniera puntuale l’effetto della limitazione sulla circolazione. Come comunicato agli Enti locali, a partire da metà dicembre lungo la statale saranno eseguiti ulteriori interventi di taglio alberi le cui modalità di intervento e relative caratteristiche di cantiere saranno condivise in anticipo con gli Amministratori locali.

Durante la chiusura i veicoli leggeri saranno indirizzati sul percorso alternativo costituito dalla provinciale 5. Il percorso alternativo consigliato per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate è costituito dalla Tangenziale di Torino.