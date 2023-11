I trader stanno investendo in quest'alternativa a Bitcoin legata agli ETF

Ultimamente è stato notato un rallentamento nella crescita delle due principali criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, segnalando un cambio di sentiment degli investitori.

Entrambe le monete hanno registrato un calo rispetto ai loro massimi settimanali, suggerendo che gli investitori potrebbero incassare guadagni significativi.

Un possibile contributo a questa situazione potrebbe essere l'entusiasmo legato alle richieste pendenti di fondi negoziati in borsa (ETF) di Bitcoin presentate da asset manager del calibro di BlackRock e Invesco, nel corso degli ultimi mesi.

Mentre Bitcoin e Ethereum attraversano fasi di consolidamento, nuovi token stanno catturando l'attenzione degli investitori. Tra queste, spicca Bitcoin ETF Token (BTCETF), che ha mostrato prestazioni eccezionali in un breve periodo dopo il rilascio in presale.

ETF Bitcoin: rivoluzione nella finanza Tradizionale con convergenza delle criptovalute

Gli ETF di Bitcoin sono strumenti d'investimento che tracciano il valore del Bitcoin e possono essere scambiati su mercati tradizionali anziché su piattaforme di criptovalute. Offrono agli investitori la possibilità di partecipare al mercato del Bitcoin senza dover affrontare le complessità delle borse di criptovalute, garantendo al contempo un certo grado di leva basata sul prezzo del Bitcoin.

Il valore di una quota in un ETF segue le fluttuazioni di prezzo del Bitcoin: se il valore di quest'ultimo aumenta, aumenta anche il valore dell'ETF, e viceversa.

Gli ETF di Bitcoin vengono scambiati su mercati ben noti come il NYSE o il TSX, semplificando l'accesso per gli investitori rispetto alle piattaforme di criptovalute.

Comodità

Scegliere di investire in un ETF di Bitcoin consente alle persone di seguire le variazioni di prezzo del Bitcoin senza dover possedere una conoscenza approfondita sul suo funzionamento o affrontare la complessità della registrazione su una piattaforma di criptovalute.

Inoltre, investire in un ETF di Bitcoin può aiutare a mitigare i rischi legati alla custodia diretta di Bitcoin. Ad esempio, se un investitore perde la password del proprio portafoglio, la sua posizione in Bitcoin sarebbe irrimediabilmente persa.

Con un ETF di Bitcoin, il processo di investimento diventa più semplice e alla portata di tutti.

Diversificazione

Un vantaggio degli ETF è la loro capacità di detenere diverse risorse. Ad esempio, un ETF di Bitcoin potrebbe includere non solo Bitcoin, ma anche azioni di aziende come Apple e Facebook.

Questa opportunità di diversificazione consente agli investitori di gestire il rischio in modo efficace e di diversificare i loro portafogli di investimento. Inoltre, il trading di un ETF su un mercato regolamentato offre agli investitori la possibilità di diversificare i loro investimenti azionari esistenti.

Efficienza Fiscale

Un altro vantaggio di un ETF regolamentato su Bitcoin è la sua efficienza fiscale.

Dato che il mercato delle criptovalute opera al di fuori delle regolamentazioni, molte giurisdizioni fiscali e fondi pensione non consentono l'acquisto diretto di Bitcoin.

Tuttavia, se un ETF di Bitcoin viene negoziato su borse stabilite e regolamentato da entità come la SEC (Securities and Exchange Commission), potrebbe diventare idoneo per opportunità fiscali.

È comunque essenziale considerare attentamente i rischi e gli svantaggi associati agli ETF di Bitcoin. Ad esempio, vengono addebitate commissioni di gestione in cambio della comodità offerta dagli ETF. Detenere diverse azioni in un ETF di Bitcoin potrebbe comportare nel tempo l'accumulo di tali commissioni.

Inoltre, investire in un ETF significa non possedere direttamente la criptovaluta, ma affidarsi alla strategia implementata dal team di gestione dell'ETF.

Bitcoin ETF Token (BTCETF): boom finanziario con $900.000 già raccolti in prelancio

Bitcoin ed Ethereum stanno attraversando fasi di consolidamento, mentre il nuovo progetto crittografico Bitcoin ETF Token (BTCETF) attira notevole attenzione.

BTCETF non è una criptovaluta qualunque; si tratta di un progetto che si prepara all'imminente arrivo degli ETF su Bitcoin, costruito come un token ERC-20 sulla blockchain di Ethereum.

Sfruttando l'approvazione e il lancio previsti degli ETF su Bitcoin, BTCETF offre alla sua comunità l'opportunità di trarre beneficio da questi eventi nel mondo delle criptovalute.

A confermare l'inevitabilità degli ETF su Bitcoin, società d'investimento di peso come BlackRock gli hanno conferito credibilità, indicando che organi regolatori come la Securities and Exchange Commission (SEC) presto approveranno e lanceranno vari tipi di ETF.

L'approvazione di questi ETF potrebbe riversare miliardi di dollari nel mercato, offrendo significative opportunità di investimento.

La fase di prelancio di BTCETF gioca un ruolo cruciale nella creazione di una solida comunità. Durante questa fase, il 40% dei token (840.000.000 BTCETF) è reso disponibile per garantire una distribuzione equa.

Il costo iniziale per l'acquisto dei token durante il prelancio è di $0,005 ciascuno, con un valore di mercato iniziale stimato di $12.390.000.

Staking

Inoltre, BTCETF rappresenta sia una mossa proattiva verso l’attesa frenetica degli ETF su Bitcoin, sia un token di utilità che consente ai detentori di guadagnare ricompense tramite il processo di messa in stake.

Il 25% dell'offerta totale di token è destinato alle ricompense per la messa in stake, incentivando gli investitori a trattenere e bloccare i propri token. Questa pratica promuove la sicurezza e la stabilità della rete, poiché gli stakeholder sono motivati a contribuire al mantenimento della rete attraverso lo staking.

Tokenomics

La tokenomica di BTCETF è attentamente progettata per ridurre l'offerta e aumentare il valore per i detentori di token. Attualmente, il numero totale di token BTCETF è di 2.100.000.

BTCETF implementa una tassa del 5% su ogni transazione, per la quale diminuisce gradualmente l'offerta nel tempo. Il progetto mira anche a bruciare il 25% dell'offerta man mano che raggiunge specifici traguardi.

Dopo aver completato il prelancio, il token Bitcoin ETF sarà presto disponibile su Uniswap.

Attualmente, la fase di prelancio è in corso, con già $600.000 raccolti.

La crescente popolarità del progetto è evidente dall'aumento del numero di membri nel canale Telegram e dalla crescita dell'audience su Twitter.

Un elemento chiave che contribuisce al successo di Token Bitcoin ETF è che i partecipanti al prelancio hanno l'opportunità di mettere in staking i loro token BTCETF con un rendimento annuo (APY) del 448%.

È fondamentale agire se si desidera acquisire il Token Bitcoin ETF , considerando il sentimento di mercato riguardo alle approvazioni degli ETF e le aspettative di un ciclo rialzista dopo l'halving.

Conclusioni

Nel periodo di riflessione prima del verdetto della SEC, abbracciare il Token Bitcoin ETF sembra configurarsi come la scelta ottimale.

Il BTCETF, con il suo vasto potenziale, sembra pronto a scatenare un impulso nel prossimo futuro.

Mentre ci troviamo a questo bivio dell'attesa, l'opportunità di investire in BTCETF emerge come una conclusione allettante, invitando verso un regno di promettenti possibilità.

La fase di prelancio è in corso, la crescente popolarità è evidente, e un elevato potenziale di rendimento annuo (APY) sono valide ragioni per prendere seriamente in considerazione questa opportunità di investimento.

