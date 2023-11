Via Volpiano ostaggio di pusher e tossicodipendenti: strada disseminata di siringhe

Non è stato un buon risveglio quello di stamattina per i residenti di via Volpiano, che si sono ritrovati la strada invasa da sporcizia e siringhe, quasi che la strada ormai fosse di proprietà di pusher e tossicodipendenti.

Vicino ad un marciapiede un trolley e una borsetta da donna abbandonati almeno una quindicina di siringhe e fazzoletti sporchi di sangue, a testimoniare come il problema della droga sia forse l'emergenza numero 1 in un quartiere afflitto da tanti problemi come Barriera di Milano.

Non si contano più le proteste dei residenti, che non vogliono vivere ostaggi della criminalità e dello spaccio. "Come capogruppo di Fratelli d'Italia ritengo che questo sia un brutto ritorno al passato – ha dichiarato il capogruppo di FdI in Circoscrizione 6 Verangela Marino – Questo purtroppo è un fenomeno che continua a dilagare giorno dopo giorno, amplificato anche dalla poca illuminazione presente in alcune vie del quartiere".