Ippodromo di Vinovo: il 22 novembre sette corse con il Quinté straordinario e alcuni debutti

C'è ancora tanto trotto prima di chiudere il 2023 sulla pista dell'Ippodromo di Vinovo. Il tempo di mandare in archivio una riuscitissima e anche molto apprezzata edizione del Gran Premio ANACT 2023 e mercoledì 22 novembre sarà ancora tempo di corse. Una riunione con sette appuntamenti, al via dalle 14:30: due corse riservate ai 2 anni, una per i 3 anni, tre corse con partenza fra i nastri e in quella riservata ai gentlemen troveremo anche due new entry, Angelo Miscia con Vicky Cup e Alessandra Verga con Biper Gams.

In chiusura di programma, la Tris Quartè Quintè straordinaria con ben 13 cavalli di tre anni al via, disposti sui due nastri dei 2.060 e 2.080 metri. Pronostico decisamente complicato perché Evandro Degli Dei (8) ha numero davvero difficile oerò ha gamba. Favorita Electra Winner (12), la più affidabile e buono alla prima uscita con Edoardo Loccisano anche Escobar Sm (13). per i piazzamenti possiamo guardare anche English Stirling (11), Excellent Msc (9) e Espirito Libre (10) alla prima con Santo Mollo.

Nel premio Cipro, la corsa più ricca della giornata, in otto sul miglio e tre sono allievi di Mauro Baroncini: Frencis Zl sul quale salirà lui stesso, Favilla D’Arc con Marco Stefani e Funny Girl con Andrea Farolfi. Invece Erik Bondo affiderà Fly Away Gar, reduce da successo milanese sul doppio km, ad Andrea Guzzinati, mentre Marco Smorgon sarà alle guide della sua Forbidden Dance. Rilegato da solo in seconda fila Santo Mollo con First Love Bar, in un percorso ad ogni modo alla sua portata. Gran bella corsa il premio Larnaca che potrebbe far registrare la quarta vittoria consecutiva di Denia, portacolori di Antonio Nucera. Ma Danilo Spritz se in giornata con il suo proprietario Michele Bechis, sarà un fattore determinante, così come Delta Wise As e Andrea Farolfi.

Aperto come sempre il ristorante panoramica “La Scuderia, ingresso libero e gratuito per tutti.