Basket, nuovo punto vendita per i biglietti delle partite della Reale Mutua

Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare che i biglietti per le partite casalinghe sono da questo momento acquistabili anche presso lo store The Playoffs by Atipici in Via Roma 220, come nuovo punto vendita Vivaticket.

The Playoffs è il concept store by Atipici dedicato alla passione per gli sport americani, al lifestyle che rappresentano e al meglio del fan gear ufficiale che li celebra. Nato nel 2019 con il negozio di Torino in Via Roma 220, The Playoffs ha raccolto sin da subito tantissimi appassionati di NBA, NFL, MLB ed NHL crescendo rapidamente ed arrivando ad aprire negozi dedicati anche a Milano e ad Alassio. Presso gli store di The Playoffs, i fan di basket, football americano, baseball, hockey e in generale gli appassionati dello stile made-in-USA, possono sentirsi a casa. Da The Playoffs si può trovare una selezione esclusiva di prodotti originali tra divise sportive, casacche, cappellini, varsity jacket, bomber satin, scarpe da basket, accessori, palloni ed altri articoli lifestyle.

Il punto ticketing sarà sempre attivo nei giorni e orari di apertura dello store (da lunedì a domenica dalle ore 10.00 alle 19.30).

“The Playoffs” by Atipici si aggiunge quindi alla rete di punti ticketing in cui i tifosi gialloblù possono acquistare i biglietti per le partite casalinghe di Basket Torino:

- Online su Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket

- Presso la sede di Via Cervino 50 dal mercoledì al venerdì

- Presso Decathlon Grugliasco il sabato che precede la partita