“Chivasso tifa Pecco”: maxischermo per seguire la gara di MotoGp di Valencia e sognare un bis del titolo

Il popolo di Pecco Bagnaia si ridà appuntamento a Chivasso per seguire la finale di MotoGP. Domenica 26 novembre, dalle ore 15, la gara di Valencia sarà trasmessa in piazza d’Armi con un maxischermo dal quale numerosi concittadini del campione del mondo 2022 ed appassionati attesi da tutto il Piemonte e non solo, potranno seguire in migliaia il pilota chivassese come lo scorso anno con accesso libero.

All’iniziativa, deliberata dalla Giunta del sindaco Claudio Castello, sta collaborando Iren ed il Pecco Fan Club.

“Con le dita incrociate – ha commentato il primo cittadino -, non faremo mancare anche quest’anno il nostro sostegno a Pecco Bagnaia. L’entusiasmo e la compostezza di migliaia di persone lo scorso anno non potevano interrompere la scia di adrenalina che culminerà domenica prossima in città con una manifestazione voluta ed acclamata”.