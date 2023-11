A Torino nasce Armonia card, tre concerti di musica classica a 60 euro: i dettagli

La vendita

Il carnet Armonia sarà in vendita dal 4 dicembre 2023 al 30 maggio 2024 e sarà valido per tutta la durata della stagione 2023/2024, fino al 31 luglio 2024. Il progetto è work in progress: inizialmente verranno messe in vendita 300 card, con la possibilità di aumentarne il numero qualora andassero esaurite.

I concerti saranno suddivisi in fascia a, b e c: sarà possibile acquistarne solo uno per ciascuna e i posti verranno assegnati direttamente dalle realtà musicali.