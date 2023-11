Le gallerie di Porte sulla provinciale 23 del Sestriere percorribili dall'8 dicembre

Slitta di una settimana, ma è assicurata per venerdì 8 dicembre la riapertura delle gallerie Craviale e Turina sulla variante all’abitato di Porte dal Km 0 al Km 3+830 della Strada Provinciale 23 del Sestriere .

Le gallerie sono chiuse da lunedì 18 settembre per consentire l’esecuzione della seconda fase dei lavori di messa in sicurezza strutturali e impiantistici. Sono stati completati gli interventi per la manutenzione straordinaria dell’impianto di ventilazione e la gestione in remoto degli impianti tecnologici, mentre proseguono a ritmo serrato quelli per la messa in sicurezza del rivestimento della galleria.

Lo slittamento della riapertura è dovuto alla necessità di consentire l’esecuzione delle prove di collaudo necessarie al rilascio della dichiarazione di agibilità, così come avvenuto in occasione della precedente periodo di chiusura.