Sotto la Mole ecco il primo derby della palla a spicchi: GranTorino sfida Basket Torino per la Under19 eccellenza

C'è un nuovo derby, sotto la Mole. Non mette di fronte granata e bianconeri sul campo di calcio, ma sceglie la palla spicchi e la porzione di parquet compresa tra due canestri sospesi a poco più di tre metri da terra.



Arriva infatti il duello tra "cugini" per la pallacanestro, in particolare nella categoria "Under 19 Eccellenza": è fissato infatti per le 20 di lunedì 27 novembre l'incontro al Pala Gianni Asti ("casa" di entrambe le società) tra Basket Torino, che ha la sua prima squadra in Serie A2 sotto le insegne della Reale Mutua e GranTorino basket draft, nata dall'unione di alcune delle maggiori società del territorio.



Riflettori dunque accesi su un evento davvero speciale, ospitato nella storica della pallacanestro torinese, in viale Burdin 10 a Torino, all'intero di Parco Ruffini. Un segnale forte non solo di un'iniziativa che punta a valorizzare il settore giovanile del basket locale, ma che conferma anche la crescita costante di un movimento sportivo "alternativo" alla pallacanestro, nel capoluogo piemontese. E che lo scorso hanno, proprio con Reale Mutua, ha sfiorato la promozione nella massima serie.