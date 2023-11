Tori in fuga invadono corso Allamano e bloccano il traffico: panico tra gli automobilisti

Non capita tutti i giorni di vedere tori, tra i 10 e i 12 quintali, nel bel mezzo di un corso a due carreggiate, con tre corsie per ogni senso di marcia. È capitato questa mattina, intorno alle 11, in corso Allamano, dopo il centro commerciale Le Gru e il complesso scolastico del Barocchio.

I tori, di proprietà della cascina Bergero di strada del Gerbido, non lontana da corso Allamano, stavano pascolando sui terreni di proprietà della Cascina, recintati da filo elettrico, quando la mandria di tori ha sfondato la recinzione elettrica e 8 di loro si sono riversati in strada, in direzione corso Allamano, proprio all'incrocio con il Piccolo Hotel.

Dopo la fuga, sono stati allertati subito gli agenti della Polizia Locale di Grugliasco, che hanno chiuso l'intero tratto di corso Allamano e strada del Gerbido per evitare incidenti e per consentire ala cattura dei tori.

I proprietari dell'allevamento hanno impiegato più di mezz'ora per recuperare i tori che, nel frattempo, avevano attraversato corso Allamano e si erano posizionati sulla corsia a destra in direzione Rivoli.

"Non è stato facile neppure da parte dei proprietari far rientrare i tori in cascina - spiega Massimo Penz, comandante della Polizia locale di Grugliasco che ha seguito i momenti successivi alla fuga dei tori - Sono bestioni da oltre mille chili e in alcuni casi pericolosi. Abbiamo tenuto a debita distanza le auto, ma soprattutto ciclisti e pedoni, curiosi dell'accaduto. Noi stessi abbiamo seguito la mandria dall'interno delle nostre auto. Dopo il recupero abbiamo sanzionato i proprietari dell'allevamento e scritto all'Asl To3 per un controllo dei campi dove pascola il bestiame, in modo che si possano verificare tutti gli accorgimenti, tra cui la recinzione dei terreni ed evitare, in futuro, altre fughe".