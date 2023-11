Moncalieri e l'automobilismo sportivo piangono Gianmaria Aghem

Moncalieri e il mondo dell'automobilismo sportivo sono in lutto per la scomparsa di Gianmaria Aghem, il pilota e imprenditore torinese che da oltre 40 anni risiedeva nella Città del Proclama. Lottava da tempo contro un cancro che ieri, 23 novembre, lo ha costretto ad una definitiva sosta ai box, dopo una vita passata di corsa a raggiungere e battere primati.

Una vita di corse e di successi

Aghem, 76 anni, ha vinto numerose competizioni, tra i successi più noti ricordiamo il Rally di Sanremo Coppa dei Fiori, dove ha trionfato per ben sei volte, i cinque successi al Challange Europeen Regularitè, la vittoria del Rally Monte-Carlo Historique nel 2018. Due anni fa Aghem aveva fissato un nuovo obiettivo molto ambizioso: stabilire nuovi record mondiali al volante di una monoposto elettrica d’avanguardia, la “Blizz Primatist”. Ed ha saputo centrare 7 record Mondiali.

A circa un mese dai tanti record ottenuti sul circuito di alta velocità del Nardò Technical Center, la Blizz Primatist Hybrid era stata protagonista al Politecnico dell'evento “Towards the Sustainable Vehicle Era workshop” a metà novembre. Aghem sognava già di infrangere nuovi primati e di lanciarsi in altre sfide, ma la natura non gliene ha dato più tempo.

Rosario e funerali

I funerali saranno celebrati lunedì 27 novembre, alle ore, 15 nella parrocchia di Testona, che domenica alle 17.30 vedrà anche la celebrazione del rosario.