Basket, si chiude il girone d'andata: per la Reale Mutua occasione di riscatto contro Cremona

La Ferraroni Juvi Cremona fa parte, come la Reale Mutua, del gruppo di squadre appaiate a quota 12 punti in classifica tra il 4° e il 7° posto (insieme a Milano e Rieti). Nello scacchiere cremonese di coach Luca Bechi, il duo americano è posizionato nel backcourt a ricoprire i posti 1 e 2. Lester Medford ha punti nelle mani e grande capacità di mettere in ritmo anche i compagni (14.7 punti e 6.9 assist di media). Tekele Cotton è stato costretto a rimanere fermo per buona parte del girone di andata a causa di un infortunio ma è tornato in campo nell’ultima vittoria contro Agrigento e sarà quindi a completa disposizione di coach Bechi per il match del Pala Gianni Asti. In posizione di ala piccola e ala grande titolari ci sono Gabriele Benetti e Cosimo Costi: entrambi garantiscono una produzione di circa 7 punti e 4 rimbalzi a partita. Sotto canestro, coach Bechi sta dando fiducia e spazio al giovane Luca Vincini, torinese confermato in maglia Juvi e che quest’anno viaggia a 9.1 punti e 4.7 rimbalzi di media. Coach Bechi può contare anche su una panchina solida sotto il profilo del talento e dell’esperienza: il cambio del play titolare Antonino Sabatino segna 10.5 punti con il 43% da tre, Lorenzo Tortù ha superato per due volte i 20 punti in uscita dalla panchina, Bernardo Musso porta in campo una grande dose di esperienza così come il lungo Daniele Magro, avversario della Reale Mutua nell’ultima finale promozione con la maglia di Pistoia.