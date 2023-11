Bologna-Torino chiude il programma del 13esimo turno di Serie A

Sarà la sfida dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna a chiudere il programma della 13esima giornata di Serie A. In campo, a partire dalle 20.45 di lunedì 27 novembre il Bologna di Thiago Motta e il Torino di Ivan Juric, squadre che sono separate da sole due lunghezze in classifica. I padroni di casa sono settimi al pari della Roma a quota 18 punti e un ritardo di 13 lunghezze dalla capolista Inter, mentre i granata inseguono poco sotto all'11esimo posto. Il sito Wincomparator offre ai suoi lettori per questa e tutte le altre partite della Serie A, ma non solo, la comparazione tra le quote dei migliori bookmaker presenti sul mercato.

Nella passata stagione le due squadre si divisero la posta in palio nel doppio confronto e alla vittoria di novembre del Bologna al Dall'Ara per 2-1 rispose a marzo il Torino con l'1-0 all'ombra della Mole. Prima della sosta, i rossoblù erano stati sconfitti all'Artemio Franchi di Firenze per 2-1, mentre avevano ottenuto il settimo punto in tre gare pareggiando 1-1 sul campo del Monza. Nel complesso, da inizio campionato le due squadre hanno ottenuto lo stesso numero di vittorie (4) ma a fare la differenza in classifica sono stati 2 pareggi in più per il Bologna. La squadra allenata da Thiago Motta ha totalizzato finora 13 gol fatti a fronte di 10 subiti, mentre i granata sono a 10 reti segnate e 14 incassate. L'ultimo pareggio risale invece al 6 marzo 2022 quando la sfida del Dall'Ara terminò 0-0.

Sono 155 i precedenti tra le prime squadre dei due club con 53 vittorie per il Bologna, 47 pareggi e 55 successi granata. I rossoblù hanno segnato 197 gol mentre il Toro è a quota 108. I confronti a Bologna sono stati in totale 77 e le vittorie dei padroni di casa 39 contro 25 pareggi e 13 successi ospiti. Sono 129 i gol complessivi del Bologna mentre il totale del Torino in terra emiliana è di 75 reti. Per gli amanti delle statistiche sul risultato esatto, sono l'1-0 e l'1-1 quelli più frequenti al Dall'Ara uscivi 10 volte ciascuno.

Entrando più nello specifico tra le statistiche della stagione in corso, entrambe le squadre sono tendenti maggiormente all'Under 2.5: 7 per il Bologna con una media gol a partita di 1,9 e 8 per il Torino ma con una media gol più alta di 2 a incontro. Da evidenziare ancora che sia in 11 partite di questo campionato del Bologna sia in 11 del Torino si è verificato l'Under 3.5. Il Parziale/Finale che si è verificato di più sia nelle gare del Bologna sia in quelle del Torino è il Pareggio/Pareggio arrivato in 4 occasioni. Nella classifica dei marcatori migliori salgono sul gradino più alto del podio i bolognesi Zirkzee e Orsolini con 4 segnature ciascuno, mentre il primo dei granata è Radonjic che ha realizzato 3 reti al pari dell'altro rossoblù Ferguson. Negli ultimi 5 turni è stato il Bologna a conquistare più punti, 8 contro i 7 del Toro che però sono arrivati tutti nelle ultime 3 giornate. Infine, chiudiamo con il rendimento casalingo del Bologna che è di 13 punti dei 18 complessivi confrontato con i 7 in trasferta del Torino sui 16 a disposizione.