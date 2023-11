A Grugliasco tutto pronto per l'assemblea annuale degli iscritti all'Albo degli Antifascisti

Lunedi 27 novembre, alle ore 18.15, nell'aula "Sandro Pertini" del Consiglio Comunale, al primo piano del municipio, in piazza Matteotti 50, è convocata l'assemblea annuale degli iscritti all'Albo degli Antifascisti di Grugliasco. L'incontro, convocato dal presidente della Consulta Antifascista permanente, cav. Giuseppe Rizzo, avrà come tema "Essere antifascisti oggi, cosa significa".