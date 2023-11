L'Arma dei Carabinieri in prima fila contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e sensibilizzazione grazie alla preziosa collaborazione con l’istituto Artistico Renato Cottini che ha partecipato, anche per il 2023, al progetto per la legalità e contro la violenza di genere, oggetto di attenzione, da anni, dell’Istituzione.

La campagna di sensibilizzazione avviata si concretizza in molteplici segnali tangibili, come l'illuminazione di numerose caserme in arancione il 25 novembre, in adesione al progetto "Orange the World". Questo gesto simbolico rappresenta l'attenzione costante e la priorità che l'Arma dedica a incoraggiare le vittime di violenza a uscire dall'ombra e a denunciare gli abusi.

Viene lanciato il progetto in collaborazione con Soroptimist International d’Italia, intitolato "Una stanza tutta per sé", che prevede l'allestimento di locali protetti all'interno delle Caserme dell’Arma per l'ascolto delle donne vittime di violenza.

Le iniziative in corso coinvolgono attivamente la comunità, con la collaborazione di centri commerciali che ospiteranno punti informativi gestiti dai Carabinieri il 25 e 26 novembre. Questi momenti offriranno a chiunque voglia parlare, confidarsi o chiedere consigli l'opportunità di farlo in un ambiente accogliente e sicuro.

L'Arma dei Carabinieri ringrazia in particolare l'Istituto Artistico "Renato Cottini" di Torino, che ha collaborato alla realizzazione di un manifesto contro la violenza sulle donne. Questo progetto coinvolge attivamente gli studenti, dando voce alle nuove generazioni nella lotta contro la violenza di genere.

Inoltre, la partnership con Poste Italiane ha permesso la creazione di un annullo filatelico e 500 cartoline con l'immagine del manifesto dell'Istituto Artistico Renato Cottini.