Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo contro Bergamo in cerca di riscatto

Domani, domenica 26 novembre, al Pala Bus Company la Wash4green Pinerolo proverà a difendere la sesta piazza in classifica, mentre il Volley Bergamo 1991 è a caccia di punti per risalire la china. Dopo la trasferta impossibile a Milano, le ‘pinelle’ sono comunque seste a 12 punti. Una posizione lusinghiera a differenza di quella delle lombarde, che si trovano in piena zona retrocessione: sono penultime con solo 4 punti e ben 3 di distanza dalla salvezza. Un risultato molto inferiore alle aspettative, che ha causato nei giorni scorsi l’esonero dell’allenatore Matteo ‘Bibo’ Solforati. Domani, alle 19,30, a Villafranca Piemonte, sulla panchina siederà il suo secondo, Alberto Bigarelli.