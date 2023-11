Pino Forastriere in concerto al Folkclub

Venerdì 1° dicembre alle ore 21.30 Pino Forastriere in concerto.

L’eccellenza della composizione contemporanea per chitarraNel corso della passata stagione è arrivato al FolkClub Jon Gomm con la sua strabiliante tecnica chitarristica: ecco ritornare sul palco di Via Perrone un chitarrista, questa volta italiano, che, come Gomm, ha radicalmente innovato la tecnica chitarristica contemporanea, stabilendo una nuova frontiera compositiva ed esecutiva. Non è affatto un caso che Pino e Jon siano grandi amici e nutrano grande stima l’uno per l’altro. Dopo 30 anni di carriera con varie chitarre nel “fodero” (classica a 6 e 10 corde, acustica a 6, 12 e 19 corde), 11 dischi all’attivo come leader e numerose presenze in svariate compilation, con nelle mani centinaia di concerti in Stati Uniti e Canada, in Italia e in Europa e in tutto il Giappone, il compositore e chitarrista Pino Forastiere prosegue con determinazione il suo percorso musicale sulla strada dell’innovazione tecnica e compositiva. Curioso, inquieto, amante di tutta la musica dal barocco al rock e profondamente influenzato dalla musica americana, generoso sul palco e introverso in salotto, avido consumatore d’arte, Pino Forastiere continua nella sua sperimentazione strumentale e compositiva, alternando progetti solisti e collaborazioni prestigiose. Al FolkClub Pino presenterà alcuni estratti dall'ultimo lavoro elettroacustico "20-22 Concert for Expanded Guitar", e altri brani di repertorio riattualizzato per il suo nuovo strumento, una chitarra a 19 corde (LAB Guitar). In scaletta le melodie di “Fase 1” e “Caos Calmo”, le rivisitazioni di danze popolari di “Tibur Tango” e “Danza Forastiera”, i fuochi d’artificio di “Dominic”. Un temporale di suoni analogici che si alternerà alle equilibrate incursioni elettroniche della musica di “20-22”, per farvi scoprire nuovi scenari possibili della composizione per chitarra.

Per info: www.folkclub.it