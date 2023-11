Collegno scende in campo contro l'Aids: eventi e iniziative organizzati dall'Asl To3

Collegno scende in campo contro l'Aids, ecco tutte le iniziative in programma

Oggi ci sono nel mondo oltre 38 milioni di persone che vivono con l'infezione da HIV; 36,7 milioni sono adulti e 1,7 milioni sono bambini con meno di 15 anni. il 54% dei casi riguarda la popolazione femminile. Si stima che nel mondo circa 5,9 milioni di persone non conoscano la loro positività all'HIV.

In Italia sono stati 382 i nuovi casi di Aids diagnosticati entro maggio 2022, pari a un’incidenza di 0,6 per 100.000 residenti.

In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids 2023, per non abbassare la guardia su una sindrome che negli anni 80 e 90 ha mietuto vittime in tutto il mondo, dal 1° al 5 dicembre, nella sala Consiliare del Comune di Collegno, Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Villa 7), in via Torino 9, una serie di iniziative aperte al pubblico promuovono il dibattito sul tema.

Negli ultimi anni, anche conseguentemente alla pandemia Covid, è andato progressivamente diminuendo l’interesse dell’informazione verso un problema sanitario che non può ritenersi ancora definitivamente risolto. Parlare di HIV e AIDS è quindi necessario per porre ancora l’attenzione sul problema, ribadendo la priorità della prevenzione in tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione alle persone con maggiore fragilità.

A tale scopo, venerdì 1° dicembre si terrà l’incontro La comunicazione sui rischi tra parole e immagini, dalle ore 10 alle ore 13, durante il quale sarà presentata la mostra Stop Aids, Keep the promise sulla rappresentazione iconografica dell’Aids dal 1985 al 2005, che raccoglie manifesti sulla prevenzione provenienti da tutto il mondo.

La mostra è ad accesso gratuito.

Tutte le iniziative sono organizzate dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze della AslTo3 in collaborazione con Cooperativa Valdocco che gestisce la struttura per pazienti in HIV/AIDS “Casa Verde” a Volvera.

Nell’ambito della mostra si terranno dibattiti e laboratori destinati alle scuole e alla cittadinanza tutta relativi al tema dell’HIV e dell’AIDS, alle malattie a trasmissione sessuale e alla comunicazione efficace in ambito preventivo.