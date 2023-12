Reale Mutua Basket: inizia il girone di ritorno, Torino impegnata in trasferta contro Latina

Arrivata al giro di boa della regular season con un bilancio di 7 vittorie su 11 partite, mantenendo anche l'imbattibilità del proprio campo, la Reale Mutua Torino inizia il girone di ritorno con la partita in trasferta contro la Benacquista Assicurazioni Latina, fanalino di coda del Girone Verde. A causa dei problemi legati all'omologazione del PalaBianchini, l'incontro si giocherà presso il Palazzetto dello Sport di Ferentino, con palla a due domani (sabato 2 dicembre) alle ore 19.00, a porte chiuse come definito dal Settore Agonistico FIP.

"Inizia il girone di ritorno con la partita contro una squadra che all’andata ci mise in difficoltà sul nostro campo per almeno tre quarti di partita," ricorda coach Franco Ciani in conferenza stampa. "Dobbiamo aspettarci una Latina ancora più determinata e che ha grande necessità di vincere anche per la situazione attuale della classifica. Hanno cambiato allenatore, hanno sistemato alcuni aspetti del loro sistema di gioco ed è oggi una squadra che soprattutto sul proprio campo fa della caparbietà, del ritmo e della fisicità le proprie armi migliori, cercando poi di impreziosirle con le giocate di talento dei singoli, Gaines su tutti ma anche giocatori come Parrillo, Romeo e Alipiev. La grande sfida sarà quella di limitare la loro pericolosità offensiva e di controbattere alla loro fisicità dentro l'area, proponendo invece nell'altra metà campo un gioco di attacco fluido e attento come siamo riusciti a fare nell'ultima partita contro Cremona."





IL MATCH DI ANDATA

Nella partita inaugurale della regular season, i gialloblù vinsero contro il club pontino per 87-71 al Pala Gianni Asti di Torino. Migliore in campo fu Federico Poser, autore di una doppia-doppia da 23 punti e 12 rimbalzi. A Latina non bastarono i 16 punti di Gabriele Romeo.





GLI AVVERSARI

Come sottolineato da coach Ciani in sala stampa, Torino dovrà affrontare una Benacquista Assicurazioni Latina particolarmente affamata di vittorie per poter fuggire dalla zona più rischiosa della classifica. I nerazzurri al momento si trovano all’ultimo posto nel Girone Verde, a pari merito con la Luiss Roma, a quota due vittorie e nove sconfitte. Tra il match di andata e quello che andrà in scena domani, una differenza importante sarà la guida tecnica della squadra laziale: sulla panchina di Latina siede ora coach Giancarlo Sacco, coach del team nerazzurro da inizio novembre. Il principale terminale offensivo della squadra è la guardia americana Frank Gaines, autore finora di 17 punti di media con un importante volume di conclusioni tentate, soprattutto dietro l’arco (ben 10.3 di media, realizzandone il 33%). Affianco a Gaines, nel backcourt neroazzurro c’è Gabriele Romeo, regista e collante della squadra, top scorer dei suoi nel precedente incontro con i gialloblù al Pala Gianni Asti. Salvatore Parrillo porta pericolosità sul perimetro e capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie, mentre il nazionale bulgaro Ivan Alipiev è un’ala concreta che finora viaggia a 13.9 punti e 5.6 rimbalzi a partita. Solido è il reparto lunghi laziale, con giocatori fisici e capaci di lottare nel pitturato: Abdel Fall, Alexander Cicchetti e Samuele Moretti sono tutti in top 10 nella classifica dei rimbalzisti offensivi del Girone Verde.





NOTE E INJURY REPORT

Il quadro delle disponibilità in vista del prossimo match rimane invariato rispetto all’ultimo appuntamento casalingo contro Cremona: la Reale Mutua si presenterà in campo a Ferentino senza gli infortunati Marco Cusin (lesione di medio grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro) e Gianluca Fea (distorsione al primo dito della mano destra).





DIRETTA TV

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (su abbonamento).