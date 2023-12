Sport |

Basket Torino, disponibile il mini abbonamento “december pack”

E' in vendita il "December Pack", il nuovo miniabbonamento per le tre partite casalinghe di dicembre della Reale Mutua Basket Torino. Questi gli incontri compresi nel miniabbonamento: Reale Mutua Torino - Real Sebastiani Rieti, mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30 (Pala "Gianni Asti", Parco Ruffini, Torino)

Reale Mutua Torino - Fortitudo Moncada Agrigento, domenica 10 dicembre alle ore 18.00 (Pala "Gianni Asti", Parco Ruffini, Torino)

Reale Mutua Torino - Luiss Roma, venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 (Pala "Gianni Asti", Parco Ruffini, Torino) Il miniabbonamento è acquistabile online su Vivaticket e nelle seguenti biglietterie: Presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50, lunedì 4/12 e martedì 5/12 dalle 16.00 alle 19.00

Presso lo store "The Playoffs by Atipici" in Via Roma 220 negli orari di apertura dello store

Presso le agenzie Reale Mutua Santa Rita e Piazza Castello nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e 14.45-18.00, venerdì 8.30-12.30 e 14.45-17.00 I biglietti delle tre partite di dicembre sono inoltre in vendita singolarmente, sempre presso le biglietterie di cui sopra. PREZZI MINI-ABBONAMENTO 3 PARTITE (6/12, 10/12, 22/12)



CURVA BLU CURVA GIALLA CURVA GUERRIERI DISTINTI BLU TRIBUNA GIALLA INTERO 37 euro 37 euro 37 euro 45 euro 62 euro UNDER 25 & OVER 65 30 euro 30 euro 30 euro 36 euro 50 euro RIDOTTO U14 18 euro 18 euro 18 euro 22,50 euro 31 euro





comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.