Uno scatto, una storia: Mark Arbeit

Mark Arbeit nasce a Chicago Illinois ne l 1953.

Con più di quattro decenni di esperienza nel settore, Mark Arbeit si è affermato come fotografo di moda, ritrattistica e fotografia artistica.

Durante i suoi studi all'Art Center College of Design in California, incontra Helmut Newton, da cui apprende i fondamenti dell’arte della fotografia e con il quale inizia un’amicizia che durerà per più di 25 anni.

Successivamente al termine dei suoi studi, si trasferisce a New York dove lavora nello studio di Irving Penn.

Giunge a Milano del 1981, lavorando nel campo della fotografia editoriale di moda, collaborando con riviste come Linea Italiana, Donna, Amica e Vogue Beauty magazine.

Nel 1985 si trasferisce a Parigi per proseguire la sua carriera e ampliare i suoi confini artistici. Durante questo periodo, inizia il suo progetto 'In & Out of Focus'.

Mark Arbeit continua a lavorare editorialmente, dividendo il suo tempo tra Parigi e New York, realizzando scatti di moda per le riviste francesi Vogue e Marie Claire, e ritratti per In Style, Personee Forbes.

Nel 1991, realizza una seconda serie con il titolo “Artist Atelier”, una serie di fotografie ritraenti nudi femminili in ambienti come studi di pittura e scultura della capitale francese.

Nel 2004, si trasferisce alle Hawaii dove continua a fotografare nel settore della moda e nel mondo delle celebrità per riviste locali e nazionali, continuando a sperimentare per la realizzazione di nuovi progetti.

Le sue fotografie sono all’interno di gallerie sparse per tutto il mondo e le sue opere appartengono alla collezione permanente della Helmut Newton Foundation.