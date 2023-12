NUOVE NOTE - Dionysian: “traduciamo in testi e musica rock le nostre esperienze”

I Dionysian sono una giovane Rock Band di Torino, attiva dal 2018. Ad oggi il repertorio conta 28 inediti di matrice Rock ma con importanti influenze Blues, Folk Pop e Metal. Dopo essersi esibiti live nei più importanti locali Torinesi e del Nord Italia i Dionysian partecipano prima a XFactor Italia nel 2021. Poi partecipa a Sanremo Rock portando al teatro Ariston il loro singolo “Vital Vibrations” che li fa vincere la 35ª edizione. Lo stesso anno partecipano e vincono il Fantastico Festival a Genova al giornalista e critico Renato Tortarolo. Il 17 novembre 2023 la band rilascia l’ultimo singolo “Waiting for the Sunlight”, brano che tratta il tema dell’anoressia e del tragico finale a cui può portare.

Come si sono formati i Dionysian e perché si chiamano così?

I Dionysian si sono formati nell'estate 2018 dall'incontro di Alex Wilkie (Chitarra), Raffaella De Luca (Voce) e Samuele Verona (Basso). Dopo pochi mesi è arrivato Alessandro Tafuri alla Batteria. L'ispirazione per il nome del gruppo viene dal dio greco Dioniso, divinità greca del vino e dell'estasi.

Avete calcato diversi palchi televisivi come quello di XFactor e di Sanremo Rock, cosa vi ha lasciato questa esperienza?

L'esperienza di X Factor ci ha sicuramente aiutato a maturare vari aspetti del nostro progetto. Esibirsi davanti a musicisti e produttori del calibro di Manuel Agnelli, Mika e Fabrizio Ferraguzzo è stato prezioso per noi. La vincita di Sanremo Rock è stata inaspettata. Oltre al primo posto, abbiamo ricevuto anche i premi degli sponsor Dophix, Hard Rock Cafe, Assomusica e Nuovo IMAIE. Grazie a quest'ultimo ci siamo esibiti come opening act nei Tour Estivi 2023 di Artisti italiani ed internazionali quali Gianluca Grignani, Dolcenera e Sarah Jane Morris. Senza dimenticare la partecipazione alla Notte delle Chitarre!

Cosa ispira la scrittura dei vostri testi?

I principali autori dei nostri testi sono Raffaella e Alex. "Hide and Seek", ad esempio, è nata dalla penna di Raffa, mentre "Vital Vibrations" è farina del sacco del celiaco Alex. Ci sono alcuni brani come "Bleeder" che invece hanno un testo scritto da entrambi, rendendolo un mix degli stili di scrittura dei due autori. L'ispirazione principalmente arriva da episodi del nostro vissuto, sia a livello personale che musicale, cerchiamo di tradurre in versi e musica le nostre esperienze.

La vostra musica ha una forte vocazione internazionale, scelta dovuta a cosa?

I nostri ascolti sono principalmente internazionali. In passato abbiamo provato a scrivere dei testi in italiano, ma ci siamo resi conto in fretta che ci è più naturale esprimerci con l'inglese. Alex è per metà scozzese e Raffaella metà brasiliana, il che aiuta. Per quanto riguarda il sound, attingiamo delle nostre molteplici influenze. Non ci vogliamo relegare in un solo genere, che sia Rock, Metal o Folk, ma preferiamo mischiare il tutto.

“Waiting for the Sunlight” è il vostro ultimo singolo, quale storia ci racconta?

"Waiting For The Sunlight" è uno dei brani a cui siamo più legati. È stata scritta nel 2021 e registrata a cavallo tra il 2022 e il 2023. La canzone racconta da vari punti di vista la vicenda di un ragazzo venuto a mancare di anoressia, senza però menzionare direttamente l'accaduto. A livello musicale abbiamo esplorato delle sonorità meno standard e optato per accordature aperte ed un accompagnamento ritmico ispirato alla musica fusion anni '70. Il videoclip è stato girato al Massive Arts Studio di Milano e diretto da Andrea Vialardi.

La vostra Torino musicale e non.

Torino è la nostra città ed è qui che abbiamo mosso i nostri primi passi. Abbiamo suonato in locali importanti come il Jazz Club, il Blah Blah, l’Hiroshima Mon Amour e molti altri. All’inizio abbiamo suonato in apertura ad altre band o in serate con altri gruppi, ma oggi riusciamo anche a uscire dalla città e a suonare in tutta Italia. Parlando della scena musicale torinese c’è un bel fermento in ambito rock da un paio di anni circa. Spesso vediamo band giovani e questo è un bellissimo segnale. Specie se si pensa che quando abbiamo iniziato noi, nel 2018, eravamo un po’ una sorta di mosca bianca.

News, live in programma, appuntamenti.

Il 10 dicembre saremo al Magazzino Musicale Merula a Roreto di Cherasco alle 16,30. A Torino saremo all’Xmas Comics sullo stage del Joey’s Garage. Un appuntamento a cui teniamo molto essendo loro una realtà che ci ha sempre supportato. Il 2024 ci porta delle news pazzesche: le nostre prime date all’estero.

A gennaio, infatti, saremo all’Hard Rock Cafe di Monaco il 16 gennaio e poi suoneremo nello storico Whisky a Go Go di Los Angeles il 28 di gennaio. La data negli States rappresenta certamente una pietra miliare per noi. Suonare in uno dei locali più importanti della storia della musica è qualcosa che non ti puoi scordare. A livello di nuove uscite, nel 2024 ci saranno certamente dei nuovi brani, ma non solo. Speriamo, infatti, di potervi aggiornare presto con ulteriori novità in questo ambito!