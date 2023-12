A Vinovo ultimi appuntamenti dell'anno con il grande trotto

Le due prove più ricche sono riservate ai puledri, una per sole femmine. Proprio in questa corsa l’interesse sarà rivolto per la prima sulla pista di casa dopo il debutto vincente bolognese, di Faharajah One, sorella di Alrajah One che sta facendo sfracelli negli Stati Uniti. Dovrà confrontarsi soprattutto con First Equos Jet, reduce da una super prestazione a Milano alla prima uscita. Nell’altra prova si ripresenta al via Fern Kronos, allievo di Andrea Guzzinati, in errore al debutto sulla prima curva ma molto quotato. Bello il confronto con Five No Field, già in pista nel Gran Premio Anact maschi: in questa occasione avrà miglior numero e la guida di Antonio Di Nardo. Occhio al debutto dell’allievo di Barelli – Gubellini, Fenomen SA Merita una citazione il Premio Orebro, nel quale troviamo soggetti decisamente interessanti come Voltaire GiFont ma anche Zodiac Dany Grif.

Non manca, come sempre, la corsa riservata ai gentleman che dopo il convegno dedicato interamente a loro la scorsa settimana, tornano protagonisti in una prova sul miglio. Pronostico per Aspromonte Jet con Michele Bechis in sediolo. Il pericolo maggiore sarà Chapeau Car con l’ottima guida di Marco Castaldo. Attivo come sempre il ristorante panoramico “La Scuderia”, ingresso gratuito per tutti.