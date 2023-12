Volpiano, al via un ricco programma di eventi natalizi

Il programma degli eventi natalizi promossi dal Comune di Volpiano prevede venerdì 8 dicembre l’inaugurazione del presepe dell’Unitre nella chiesa parrocchiale, domenica 10 la passeggiata musicale per la consegna dei doni nelle residenze per anziani, martedì 12 alle 17 la lettura delle fiabe di Natale per bambine e bambini nella sala «Maria Foglia» di via Trieste e, alle 21 sempre nella sala «Maria Foglia», la premiazione degli sportivi vincenti e i compleanni delle associazioni.

Sabato 16 dicembre sono in programma il mercatino di Natale della Pro Loco (dalle 10 alle 18) nelle vie del paese, il «Babbo Natale per la Caritas», a cura di Runner Team, alle 14 «Natale in Vauda» con New Nordic Walking e, alle 21 nella sede di piazza Italia, la «Lotteria dei minerali» a cura del Gruppo Mineralogico.

Il Concerto di Natale della Filarmonica Volpianese si tiene venerdì 22 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale, mentre il 24 dicembre, dopo la messa di mezzanotte, si gusta la cioccolata calda preparata dalla Pro Loco.

Come da tradizione, i festeggiamenti si chiudono con la Befana Alpina il 6 gennaio, quest’anno accompagnata dal Torneo della Befana, organizzato da GS Virtus e Uisp al Palazzetto dello Sport.