Al via la seconda fase del taglio di alberi lungo la statale 10 "Padana Inferiore"

Anas ha programmato la seconda fase di bonifica straordinaria delle pendici di propria competenza che consiste nel taglio degli alberi prospicienti la strada statale 10 “Padana Inferiore” tra l’inizio di competenza Anas all’altezza di località Mongreno e il territorio comunale di Pino Torinese.

In accordo con gli Amministratori locali, i lavori attualmente in corso si concluderanno giovedì 7 dicembre e riprenderanno solo dopo il ponte festivo con la seconda fase, ovvero tra lunedì 11 e venerdì 15 dicembre mantenendo la chiusura al traffico tra le 9 e le 17.

Per via dell’avanzamento dei lavori tra il traforo e Pino Torinese, a partire da lunedì 11 dicembre la chiusura sarà in vigore nel tratto compreso tra Mongreno e l’imbocco del traforo del Pino lato Pino Torinese dove è attualmente attivo il cantiere Anas. I lavori sono finalizzati a elevare il livello di sicurezza per la circolazione lungo la statale che potrebbe essere direttamente interessata dalla caduta degli alberi a causa di intense nevicate o fenomeni meteorologici estremi. In corso anche la bonifica degli scoli laterali dalle piante infestanti.

Al tavolo tecnico di coordinamento aperto con gli Amministratori locali si discuterà di eventuali ulteriori interventi da eseguire nei primi mesi del 2024.

Durante la chiusura tra l’11 e il 15 dicembre i veicoli leggeri continueranno ad essere indirizzati sul percorso alternativo costituito dalla provinciale 5. Il percorso alternativo consigliato per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate è costituito dalla Tangenziale di Torino.