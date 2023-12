A Torino le feste fanno rima con cultura: musei presi d'assalto nel Ponte dell'Immacolata

A Torino i ponti e le feste fanno rima con cultura. Con musei pieni, con sale prese d'assalto. Si legge così la massiccia presenza di turisti nei vari musei sparsi per la città.

Egizio, la carica dei 20.000

Sono stati 20.587 i visitatori al Museo Egizio nel ponte dell’Immacolata, da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 2023, un dato in linea con quello dell’anno scorso, che in quattro giorni di festività si era attestato a 20.870. Quest’anno le giornate di maggiore afflusso al museo sono state venerdì 8 dicembre con 5.306 visitatori e sabato 9 dicembre con 5.615 visitatori.

Il Museo Egizio si conferma così un punto di riferimento per i turisti e per i torinesi rimasti in città durante le feste.

Museo del Cinema da record

Sono state oltre 17.000 le presenze al Museo Nazionale del Cinema di Torino tra giovedì 7 e domenica 10 dicembre, con quasi 5.000 persone nella giornata di sabato.

Tutte esaurite da settimane le vendite online, in molti hanno sfidato il freddo di questi giorni mettendosi in coda per visitare la mostra “Il Mondo di Tim Burton” che, come sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema, “in due mesi dalla sua apertura ha avuto 180.000 visitatori, un successo incredibile oltre ogni più rosea aspettativa. Siamo molto contenti di questo risultato e anche dicembre si preannuncia un mese con ottime affluenze”.