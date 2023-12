Calcio: la partita Atalanta-Torino

La sfida tra la Dea e il Torino finisce con un risultato di 3-0 dove grazie alla doppietta di Zapata e Sanabria si festeggia la vittoria. Vediamo come si svolge la partita e cosa succede contro l'Atalanta. Per seguire queste partite effettua il login sul sito https://fezbet.net/it/ e troverai tutti i vantaggi tra cui le offerte dei bookmakers, quote, statistiche, bonus e premi sempre attivi da utilizzare all'interno della piattaforma stessa.

Il match

Grande emozione per il club del Torino ed i suoi tifosi che gridano la vittoria contro la squadra di Gian Piero Gasperini che viene sconfitta. Una partita che porta i granata a salire in classifica per l’Europa, in più un bvero e proprio regalo per festeggiare anche i 117 anni del club nel mondo del calcio. Una doppietta da parte del giocatore Duvàn Zapata ed Antonio Sanabria arricchisce un nuovo capitolo per raggiungere i campionati europei. Nel match tra il Torino e l'Atalanta, inizia con molto equilibrio, dove fin da subito arriva Bellanova sulla destra, ma la coppia formata dai due giocatori Ilic-Vojvoda recupera la palla, in seguito Vlasic finisce di dare il pallone a Duvan Zapata che alla fine insacca la prima rete che per il giocatore sarebbe il terzo in campionato. Per avere le ultime news su Giorgio Chiellini leggi tutto sul calciatore cliccando qui.

La doppietta

Dunque un primo tempo pieno di emozioni e nello stesso tempo molto intenso. La squadra di Gian Piero Gasperini tenta di fare qualcosa dopo l'1-0 soprattutto la coppia Miranchuk e Lookman dove però non riescono a concludere nulla. In seguito si vede l'errore di Tameze dove il difensore del Toro para bene la porta, ma il primo tempo finisce comunque con lo stesso risultato. Nel secondo tempo, il mister dell'Atalanta, inserisce sia Holm che Muriel, si riparte e arriva subito un calcio d’angolo, dove si nota il calciatore Buongiorno che protesta. Il Var infine valuta l'errore e assegna il rigore al Torino dove parte Antonio Sanabria dal dischetto. Si arriva a 2-0 per la squadra dei granata, Gian Piero Gasperini e suoi uomini cercano di segnare con Pasalic ma nulla. Nel recupero c'è la doppietta che segna Duvan Zapata e la partita finisce con 3-0 e la vittoria per il club del Toro.

Le parole di Gian Piero Gasperini

Dopo la sconfitta, il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, dichiara davanti alla conferenza stampa: " Sicuramente avremo tempo per dare delle spiegazioni su questo ko, una prestazione veramente brutta. Ma nella nostra squadra comunque mancano dei calciatori mentre gli altri faticano a capire la mentalità dei compagni e della squadra soprattutto i nuovi. Inoltre, l'ammonizione di Buongiorno è arrivata tardi, poi ha anche subito più falli. Il Torino ha fatto un'ottima partita, Duvan Zapata è un buon calciatore, doveva andare cosiì!"- conclude l'allenatore dell'Atalanta.

Le parole di Duvan Zapata

Anche il giocatore del Torino Duvan Zapata ha fatto delle dichiarazioni, nonostante la vittoria, il giovane ragazzo si è commosso e afferma: "Questa partita era importante vincere e noi abbiamo segnato la doppietta e un gol. Sono contento del risultato, ce lo meritavamo dato che nelle sfide contro Monza e Bologna non abbiamo preso punti. Adesso speriamo di finire l'annata al meglio!"-conclude Duvan Zapata all'intervista della conferenza stampa del dopo partita contro l'Atalanta.